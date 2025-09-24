محمد الجولانی، هدف ۱۰ میلیون دلاری آمریکا!

به گزارش تابناک؛ تناقض بزرگ استقبال آمریکا از ابومحمد جولانی که چند سال قبل برای دریافت اطلاعات و شناسایی او ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود تعجب کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است.

محمد الجولانی در توئیتر سفارت آمریکا در سوریه

امروز جولانی در آمریکا برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد. این سفر، توجه کاربران را در رسانه‌های اجتماعی که به طور گسترده به سفر جولانی به نیویورک واکنش نشان دادند، جلب کرده است. کاربران در صفحه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) انتقال ابومحمد جولانی از زندان آمریکا در عراق به تریبون سازمان ملل را یک تناقض و پارادوکس بزرگ و قابل تأمل توصیف کردند.