رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA)، در مصاحبهای اختصاصی با روزنامه تایمز انگلیس، اذعان کرد که ایران علیرغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهایاش در ژوئن امسال، همچنان ظرفیت پیشبرد برنامه هستهای خود را حفظ کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی تأکید کرد که بخشی از سانتریفیوژها ممکن است از آسیب در امان مانده باشند و ایران مکانهای تولیدی برای اجزای کلیدی مانند روتورها و دمها دارد، بنابراین بازسازی برنامه فقط مسئله زمان است.
گروسی در این مصاحبه توضیح داد که عملیات بازرسی از تأسیسات ایران از سر گرفته شده اما هنوز اجازه دسترسی به ذخایر اورانیوم غنیشده 60 درصد به آنها داده نشده است.
او به تخریب بالای تأسیسات غنیسازی فردو اشاره کرد و گفت: «تأثیر جنبشی و حرکت زمین باید تقریباً کاملاً تجهیزات را تحت تأثیر قرار داده باشد.» با این حال، وی افزود: «برنامه هستهای ایران آنطور که میشناختیم وجود ندارد، اما بازسازی آن امکانی است که وجود دارد».
مدیرکل آژانس همچنین به حفاظت شدید ایران از ذخایر اورانیوم خود اشاره کرد و گفت: «به نظر میرسد آنها کاملاً از این مواد محافظت میکنند، زیرا باور دارند ممکن است مورد حملات دیگری قرار گیرد.»
او همچنین گفت: افزایش سطح غنیسازی ذخایر اورانیوم ایران به 90 درصد مسألهای است که در هفتهها رخ خواهد داد، نه ماهها یا سالها.
رافائل گروسی بدون محکومیت حملات رژیم صهیوینستی و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران، صرفا این حملات را خلاف اساسنامه آژانس دانست و گفت: «به عنوان یک دیپلمات با 40 سال تجربه، استفاده از زور چیزی است که دوست ندارم ببینم.»
