نگرانی گروسی درباره غنی‌سازی ۹۰ درصدی ایران!

رافائل گروسی مدیر آژانس انرژی اتمی اذعان کرد که ایران همچنان ظرفیت پیشبرد برنامه هسته‌ای را دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه تایمز انگلیس، اذعان کرد که ایران علی‌رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای‌اش در ژوئن امسال، همچنان ظرفیت پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی تأکید کرد که بخشی از سانتریفیوژها ممکن است از آسیب در امان مانده باشند و ایران مکان‌های تولیدی برای اجزای کلیدی مانند روتورها و دم‌ها دارد، بنابراین بازسازی برنامه فقط مسئله زمان است.

گروسی در این مصاحبه توضیح داد که عملیات بازرسی از تأسیسات ایران از سر گرفته شده اما هنوز اجازه دسترسی به ذخایر اورانیوم غنی‌شده 60 درصد به آنها داده نشده است. 

او به تخریب بالای تأسیسات غنی‌سازی فردو اشاره کرد و گفت: «تأثیر جنبشی و حرکت زمین باید تقریباً کاملاً تجهیزات را تحت تأثیر قرار داده باشد.» با این حال، وی افزود: «برنامه هسته‌ای ایران آنطور که می‌شناختیم وجود ندارد، اما بازسازی آن امکانی است که وجود دارد».

مدیرکل آژانس همچنین به حفاظت شدید ایران از ذخایر اورانیوم خود اشاره کرد و گفت: «به نظر می‌رسد آنها کاملاً  از این مواد محافظت می‌کنند، زیرا باور دارند ممکن است مورد حملات دیگری قرار گیرد.»

او همچنین گفت: افزایش سطح غنی‌سازی ذخایر اورانیوم ایران به 90 درصد مسأله‌ای است که در هفته‌ها رخ خواهد داد، نه ماه‌ها یا سال‌ها.

رافائل گروسی بدون محکومیت حملات رژیم صهیوینستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، صرفا این حملات را خلاف اساسنامه آژانس دانست و گفت: «به عنوان یک دیپلمات با 40 سال تجربه، استفاده از زور چیزی است که دوست ندارم ببینم.» 
 

گروسی سازمان ملل اتحادیه اروپا ایران مکانیسم ماشه انرژی هسته ای غنی سازی غنی سازی 90 درصدی خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
ادبیاتش مثل سخنگوی وزارت جنگ اسرائیل می مونه ... بررسی میزان خسارت و نگران خساراتی که وارد نشده و امکان بازسازی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
ابله تر از این مردک خودش کسی نیست ، شده آتیش بیار معرکه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
رافائل گروسی جاسوس شروران عالم است و بهش اعتماد نکنید هیچ اطلاعات مهمی بهش ندهید و باهاش خوش بش بکیند و دعوتش بکیند ولی هیچ چیزی بهش نگویید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
آشغال بی پدر
دقیقا همون حرف هایی رو میزنه که ترامپ و نتانیاهو می خوان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
0
پاسخ
لعنت به تو جاسوس
