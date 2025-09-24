میلیونها هوادار در ایران، در انتظار تحقق رویای صعود تیمملی از گروهش در جامجهانی هستند، اما پرسش این است که در شرایط فعلی، مبنای اطمینان قلعهنویی از صعود در جامجهانی ۲۰۲۶ چیست؟
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رئیس فدراسیون فوتبال جزو مدعوین جشن تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد بود و بهنظر میرسد حضور او در جمع قهرمانان، حسابی او را تحت تأثیر قرار داد و رویاپردازی مهدی تاج در همان سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، شکل گرفت. بهخصوص زمانی که همتایش در فدراسیون کشتی، پیشبینی جذابی داشت و طبیعتاً جملهای دلنشین برای تاج محسوب میشد.
علیرضا دبیر شامگاه سهشنبه در بخشی از صحبتهایش در مراسم تجلیل از ملیپوشان کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، گفت: «بچههای موشکی و هوا فضا نشان دادند میشود کار کرد و کشتی نیز این را نشان داد. نگاه به نتایج دیدارهای مقدماتی تیم ملی فوتبال نکنید. مطمئن باشید فوتبال ما در جام جهانی میدرخشد و نتایج خوبی میگیرد. بچهها در مسابقات مهم نتایج خوب میگیرند.»
مهدی تاج هم در حاشیه این مراسم، اعلام کرد خیلی خوشحال است که توفیق حضور در این جشن را داشته. او در مواجهه با پرسشی مبنی بر اینکه آیا قول جشن اینچنینی برای فوتبال میدهید؟ چنین پاسخ داد: «صعود ما به جام جهانی خودش توفیق است. همین که همواره جزو کشورهایی هستیم که صعود کردهایم خوشحالکننده است، اما باید انشالله امسال اتفاقی در جام جهانی بیافتد که در گذشته رخ نداده است. انتظار مردم همین است و من هم چنین دیدگاهی دارم. آقای قلعهنویی روی این موضوع کار میکند.»
در میان صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال یک نکته مهم وجود داشت؛ جایی که او از اطمینان بابت صعود تیم ملی از گروهش در جام جهانی خبر داد. هرچند با ساختار تعریف شده در جام جهانی ۴۸ تیمی این کار هم دیگر دشوار نیست، وقتی دو تیم نخست از ۱۲ گروه به صورت قطعی صعود میکنند و ۶ تیم برتر سوم هم چنین شرایطی دارند. با این حال تاج اضافه کرد: «قلعهنویی دوشنبه با من صحبت کرد و گفت مطمئن هستیم از گروه بالا میرویم. خوشحالم از صحبتهایی که در مجموعه تیم ملی فوتبال است. باید تلاش کنیم بازیهای خوب و حمایت و بازسازی و هرکاری که میشود برای تیم ملی انجام دهیم.» تاج چند روز پیش هم ضمن تأکید بر ادامه همکاری با قلعهنویی از تقویت کادرفنی تیم ملی خبر داد: «آقای قلعهنویی خیلی خوب کار کردند و ایشان در حال ترمیم کادرفنی هستند. سرمربی تیم ملی تا جام جهانی آقای قلعهنویی است و حتی بعد از آن.» گفته میشود جذب یک یا دو مربی معتبر خارجی در دستور کار قرار دارد.
در هر حال بیایید تا اینجای ماجرا را توجیهپذیر بدانیم و اینطور تصور کنیم که شاید مهدی تاج از جو به وجود آمده در جامعه و میان مسئولان، پس از قهرمانی مقتدرانه و تاریخی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی، حسابی به وجد آمده و تحت تأثیر جشن هم قرار گرفته است. احتمالاً او برگزاری جشنی مشابه البته با شرکتکنندگان چند برابری در ورزشگاه آزادی پس از بازگشت تیمملی از جامجهانی ۲۰۲۶ را در ذهنش پرورانده و پیش خودش گفته «چه شود...» اما امیر قلعهنویی چطور؟ چه چیزی سرمربی تیمملی را به این یقین رسانده که میتوانند از مرحله گروهی جامجهانی صعود کنند و به رویای میلیونها هوادار جامه عمل بپوشانند. احتمالاً قلعهنویی و همکارانش آوردهای مهم از تورنمنت کافا داشتهاند و مصاف با تیمهای افغانستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان و نایب قهرمانی در این جام آنطور که کارشناسان میگویند چندان هم بدون دستاورد نبوده است. شاید ما مو دیدیم و او پیچش مو!
اما رسیدن به این مهم، حداقل در شرایط فعلی با ابهامات و تردیدهای بزرگی مواجه است. پرسش این است که مبنای اطمینان قلعهنویی از صعود در جامجهانی ۲۰۲۶ چیست؟ آیا نشانه قابل اعتنایی وجود دارد که کمتر کسی به آن توجه میکند، اما قلعهنویی و تاج به آن تکیه کردهاند! آنچه مقابل دیدگان مردم و کارشناسان قرار دارد، مجموعهای از کاستیها و ضعفهاست که باعث شده امیدواری به کسب موفقیت تا حد زیادی کاهش یابد.
گرچه رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که بازی دوستانه با مکزیک و روسیه در فیفادی بعدی قطعی است، اما همچنان مراحل آمادهسازی تیم ملی مناسب ارزیابی نمیشود. به عنوان مثال بخشی از منتقدان معتقدند که بازی با روسیه در حالی که این تیم به دلیل تحریم مدتهاست در میادین بینالمللی حضور ندارد، نمیتواند سنگ محکی ایدهآل برای تیم قلعهنویی باشد. از سویی موارد نگرانکننده دیگری هم وجود دارد که مربوط به عملکرد فنی بازیکنان و مجموعه تیم ملی است.
در شرایطی قرار داریم که دروازهبانها و مدافعان ثابت و مدنظر قلعهنویی با عملکرد نهچندان خوب خود در بازیهای باشگاهی و ملی، بر نگرانیها افزودهاند. حداقل اینکه آنها از دوران اوج خود فاصله دارند و اگر در چند ماه پیشرو اوضاع تغییر نکند، میتوانند تبدیل به پاشنه آشیل تیم ملی در جام جهانی شوند. مورد دیگر اینکه تعداد لژیونرهایمان در لیگهای معتبر کاهش معناداری یافته و در واقع تنها میتوان به مهدی طارمی اشاره کرد که او هم امسال با جدایی از اینتر و پیوستن به المپیاکوس، در واقع فوتبالش را در لیگ سطح پایینتری نسبت به سریآ ادامه خواهد داد. تعداد پرشماری از بازیکنان در لیگ امارات توپ میزنند و همانجا هم جز یکی، دو بازیکن از جمله سردار آزمون، درخشش فوقالعاده و مستمری ندارند. یا علیرضا جهانبخش که به عنوان کاپیتان تیمملی همچنان بدون تیم است، آن هم در سال منتهی به جامجهانی! آیا قلعهنویی از فاکتور تأثیرگذاری بهره میبرد که تمام ضعفهای پیدا و پنهان را پوشش میدهد و تیمملی، صعود از گروه را جشن خواهد گرفت؟ هرچند طبق نظر بسیاری از کارشناسان و حتی خود قلعهنویی، با توجه به ۴۸ تیمی شدن جامجهانی، دو مرحله صعود میتواند موفقیت تلقی شود، نه صرفاً بالا رفتن از گروه.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید