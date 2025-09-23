En
واکنش عضو شورای نگهبان درباره رد صلاحیت پزشکیان

عضو حقوقدان شورای نگهبان، درباره ادعای رد صلاحیت مسعود پزشکیان توسط همه اعضا و تأیید نهایی او با دستور رهبری گفت که این روایت‌ها با واقعیت مطابقت ندارد.
واکنش عضو شورای نگهبان درباره رد صلاحیت پزشکیان

به گزارش تابناک، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رد صلاحیت مسعود پزشکیان توسط همه اعضای شورای نگهبان و تأیید صلاحیت نهایی وی با تدبیر شخص رهبری، گفت: واقعیت آن است که نمی‌خواهم در این موضوع ورود پیدا کنم چون شورای نگهبان دارای سخنگو است و پس از مشورت با اعضا اگر لازم باشد پاسخ داده می‌شود. طبیعی است که شورا معمولاً به این جدل‌ها و حرف و حدیث‌ها ورود پیدا نکند.

وی افزود: اکنون بیش از یک سال از انتخابات گذشته و دولت و رئیس جمهور مستقر در حال کار است و آنچه امروز نیاز جامعه است، حفظ انسجام و همبستگی است و ما باید این را حفظ کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: قطعاً نهادهایی که در قانون اساسی ما جایگاه دارند، معمولاً بر اساس مسئولیت‌ها و وظایف و اختیاراتی که دارند عمل می‌کنند و در چارچوب صلاحیت‌های خود حرکت می‌نمایند؛ به گونه‌ای که هم از نظر شرعی پایبند هستند و هم از نظر قانونی. یعنی این چنین نیست که خدای ناکرده در این نهادها اقدامی خلاف شرع یا قانون صورت بگیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در موضوع انتخابات، رأی‌گیری‌ها معمولاً به‌صورت مخفی انجام می‌شود؛ به این معنا که حتی خود اعضا نیز نمی‌دانند چه کسی به چه فردی رأی داده است، چه برسد به اینکه فردی بیرون از شورا از این موضوع اطلاع داشته باشد. به نظر می‌رسد روایت‌هایی که درباره انتخابات یا رأی‌گیری‌ها در خارج از شورا مطرح می‌شود، با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد.

