کشف ماشین زمان در قطب جنوب

به گزارش تابناک به نقل از دیلی میل، یک سرزمین وسیع که برای بیش از ۳۴ میلیون سال دست نخورده باقی مانده بود در زیر توده یخی با ضخامت حدود ۱.۶ کیلومتر در شرق قطب جنوب کشف شده است. اسم این منطقه قطب جنوب «ویلکس» است که مساحتی تقربا برابر با مساحت کشور بلژیک را دارد؛ و فاصله زیادی با خط ساحلی دارد.

با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و رادار‌های و پیشرفته قادر به رخنه در یخ، نشان می‌دهد که این منطقه باستانی که حالا زیر توده یخ قرار دارد ولی زمانی پر از رودخانه‌ها و جنگل‌ها و درختان نخل بوده است. در واقع، شهد درختان نخل قبلا در ساحل اقیانوس منجمد جنوبی یافت شده بود.

پروفسور استورات جامیسون که در دانشگاه دورهام بریتانیا بر روی این پروژه کار می‌کند اعلام کرده است: «این مانند کشف یک ماشین زمان است»

در واقع حالا این دانشمندان قادر خواهند بود تا روند تکامل محیط زیست را برای میلیون‌ها سال گذشته بررسی کنند.