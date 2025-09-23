En
اعلام جرم. دادستانی علیه بلاگر وکیل نما

دادستانی علیه یک وکیل نما اعلام جرم کرد.
اعلام جرم. دادستانی علیه بلاگر وکیل نما

به گزارش تابناک به نقل از میزان، روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.

این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد، بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.

در تحقیقات اولیه به‌عمل‌آمده از حساب کاربری موسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدیوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با ۲ اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» علیه مسئول موسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.

در تحقیقات اولیه به‌عمل‌آمده مشخص شد خانمی که در ویدیوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشا است، بلاگر آرایشگری بوده و اصلا در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.

در حال حاضر و در پرونده تشکیل‌شده، علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شده و او متهم است به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای».

