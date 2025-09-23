En
کیفیت هوای تهران در اولین روز مهر

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون‌ (اول مهرماه) در شرایط قابل قبول است.
کیفیت هوای تهران در اولین روز مهر

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون روی عدد ۱۱۳ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون ۸۴ و در وضعیت قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت،۶ روز در وضعیت پاک، ۱۰۴ روز قابل قبول، ۶۵ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

