سخنگوی دولت، محل اورانیوم‌های ایران را لو داد!

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تأکید کرد: [اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد] در جایی است که دسترسی به آن وجود ندارد و زیر زمین مدفون شده است.
نشست خبری سخنگوی دولت با رسانه‌ها، امروز ۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تأکید کرد: [اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد] در جایی است که دسترسی به آن وجود ندارد و زیر زمین مدفون شده است.

وی افزود: پیشنهاد ایران به کشورهای اروپایی در راستای عدم فعال شدن مکانیزم ماشه، منطقی، متوازن و معقول است.

مهاجرانی تصریح کرد: درباره خروج ایران از NPT در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، شورای عالی امنیت ملی باید راهکارهایی را اتخاذ کند، اجازه بدهید ببینیم زمان چگونه پیش می‌رود، سناریوها در این زمینه موجود است.

 
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
1
8
پاسخ
سخنگو فقط حرفهایی که بهش دیکته شده می گه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
6
پاسخ
بهترین توضیحی که میشه در این رابطه داد همین است کسی هم نمی تونه بگه میخواهیم ان را ببینیم چون دسترسی به ان وجود ندارد
