فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت تأکید کرد: [اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد] در جایی است که دسترسی به آن وجود ندارد و زیر زمین مدفون شده است.

نشست خبری سخنگوی دولت با رسانه‌ها، امروز ۱ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

وی افزود: پیشنهاد ایران به کشورهای اروپایی در راستای عدم فعال شدن مکانیزم ماشه، منطقی، متوازن و معقول است.

مهاجرانی تصریح کرد: درباره خروج ایران از NPT در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، شورای عالی امنیت ملی باید راهکارهایی را اتخاذ کند، اجازه بدهید ببینیم زمان چگونه پیش می‌رود، سناریوها در این زمینه موجود است.