En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نظر معاون سیاسی سپاه درباره دست دادن با ترامپ

«فرض کنید آقای پزشکیان با اختیار کامل در نیویورک با ترامپ، هم دست داد و هم گفت‌وگو کرد... در آن دیدار، وقتی رئیس‌جمهور آمریکا فهرست بلند و بالایی از خواسته‌هایش را روی میز گذاشت، آقای پزشکیان چگونه باید با زیاده‌خواهی مغایر با منافع ملی ایرانیان برخورد کند؟».
کد خبر: ۱۳۳۰۲۳۵
| |
1978 بازدید
|
۶

نظر معاون سیاسی سپاه درباره فردای دست دادن با ترامپ

سردار «یدالله جوانی» در یادداشتی با عنوان «فردای دست دادن با ترامپ» که در نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه منتشر شد، نوشت: فرض محال که محال نیست. فرض کنید آقای پزشکیان به توصیه چند چهره سیاسی از اصلاح‌طلبان، با گرفتن اختیارات کامل به نیویورک رفت و با ترامپ، هم دست داد، و هم گفت‌وگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در این گفت‌وگو، طبق مصاحبه‌ها و نوشته‌های آقایان اصلاح‌طلب درخواست‌کننده چنین دیداری، آقای پزشکیان باید حرف‌هایی بزند و متقابلاً حرف‌هایی هم بشنود که خروجی نهایی این گفت‌وگوها، با یک توافق جامع، جلوگیری از جنگ باشد.

پرسش اصلی آن است که، اولاً آن اختیار کامل چه می‌تواند باشد؟، و ثانیاً آقای ترامپ با گرفتن چه امتیازی از آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور دارای اختیار کامل برای مذاکره، متعهد می‌شود که دیگر جنگی علیه ایران راه نیندازد؟

هرچند ترامپ نشان داد که هرگز قابل اعتماد نیست؛ چرا که در میانه مذاکره ایران و آمریکا بود که جنگ ١٢ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، اما فرض کنید از همان جهت که فرض محال که محال نیست، ترامپ با گرفتن یک‌سری امتیازهایی، به‌صورت واقعی متعهد می‌شود که جنگ دیگری علیه ایران انجام نشود.

آن اختیار کامل به‌صورت عقلایی چیست؟ به‌طور قطع، اختیار آن است که رئیس‌جمهور در راستای تأمین منافع ملی، می‌تواند با ترامپ مذاکره و به یک توافق جامع دست یابد. خُب، دیدار شکل گرفت و مرحله دست دادن هم سپری شد و گفت‌وگوها آغاز شد. ترامپ چه می‌خواهد؟ آیا در خواسته‌های ترامپ از ایران ابهامی وجود دارد؟ ترامپ که بارها و بارها خواسته‌های خود را به صراحت بیان کرده است. فرض کنید حالا با این پالس‌های ضعف آقایان اصلاح‌طلب هم که می‌گویند برای جلوگیری از جنگ این دیدار و دست دادن و مذاکره انجام شود، آقای ترامپ با فرصت‌طلبی، رویکرد گران‌فروشی در پیش نگیرد و با رعایت انصاف، همان خواسته‌های قبلی خود از ایران را مطرح کند. آن خواسته‌ها چیست؟ آیا این آقایان اصلاح‌طلب همانند کرباسچی، مرعشی، عطریانفر، مطهری، کواکبیان، فلاحت‌پیشه و دیگرانی که درخواست چنین ملاقاتی بین رئیس‌جمهور ایران و آمریکا را دارند، از خواسته‌های ترامپ بی‌اطلاع هستند؟ این خواسته‌ها که بارها و بارها اعلام شده است. خواسته‌هایی چون برچیده‌ شدن صنعت هسته‌ای ایران، محدود شدن صنعت و برنامه‌های موشکی ایران، خداحافظی ایران از صنعت فضایی و داشتن ماهواره و ماهواره‌بر، قطع حمایت‌های ایران از مقاومت و همراه شدن با ایده شکل‌گیری نظم جهانی مورد نظر آمریکایی‌ها، دست برداشتن ملت ایران از حرکت در مسیر پیشرفت و رضایت دادن به خلع سلاح و بی‌دفاع کردن خود، و در یک کلام تسلیم شدن ایران؛ یعنی همان چیزی که چندین بار ترامپ بر زبان جاری کرد.

خود این آقایان جواب بدهند آیا پذیرش این خواسته‌ها، تأمین کننده منافع ملی ایرانیان است، یا تمامی این خواسته‌ها در تعارض با منافع ملی و در صدر این منافع، در تعارض با امنیت ملی است؟ با کدام عقل و منطق، یک ملت تحت فشار دشمنانش، با توهم بهبود شرایط زندگی، خودش راخلع سلاح و بی‌دفاع می‌کند؟

آیا تجربه لیبی برای ما نباید درس عبرتی باشد؟ آیا خود برجام برای ما دارای درس‌ها و عبرت‌های فراوان نیست؟ اینک این پرسش مطرح است: در آن دیدار، وقتی آقای ترامپ چنین فهرست بلند و بالایی از خواسته‌های آمریکا را روی میز گذاشت، آقای پزشکیان برخوردار از اختیارات کامل، چگونه باید با چنین زیاده‌خواهی مغایر با منافع ملی ایرانیان برخورد کند؟ به‌طور قطع با شناختی که از رئیس‌جمهور کشورمان داریم، او هرگز پا روی منافع ملی نمی‌گذارد و به خلع سلاح کشور و تضعیف ایران رضایت نمی‌دهد.

حال سؤال این است که با اصرار پزشکیان بر حفظ منافع ملی ایرانیان در آن دیدار، فکر می‌کنید ترامپ در نقطه مقابل چه می‌کند؟ آیا احترام نگه داشته و مهمان‌نوازی می‌کند، یا همانند رفتار با زلنسکی رئیس‌جمهور اکراین، با همان خلق و خوی استکباری و قلدرمآبانه، به تحقیر و تهدید پزشکیان و ایران و ایرانیان متمرکز شده و به کمک رسانه‌های غربی به اهداف خود از این تحقیر می‌رسد؟

حال، در فردای چنین دست دادنی، با پدیداییِ آن‌چه از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است، خسارت وارده بر عزت ملی و غرور ایرانیان را چگونه می‌خواهیم برطرف سازیم؟

آیا این کسانی که این‌گونه برای رئیس‌جمهور نسخه‌پیچی می‌کنند، فکری برای روز بعد از واقعه مورد نظرشان کرده‌اند؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ دست دادن ایران آمریکا نیویورک مسعود پزشکیان سفر پزشکیان به نیویورک خبر فوری
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مصاحبه فرید زکریا، مجری CNN با پزشکیان
واکنش وزارت خارجه به احتمال دیدار پزشکیان و ترامپ
تفسیر قابل تامل زاکانی از سخنان جنجالی پزشکیان
مکرون در دیدار با پزشکیان چه گفت و چه درخواستی داشت؟
عراقچی راهی نیویورک شد
اعلام برنامه‌های رئیس‌جمهور پیش از سفر به نیویورک
اثر دست دادن عمیق ماکرون با ترامپ
پیروزی ترامپ با این عکس مسجل شد
یادآوری به پزشکیان: دیگر نگویید نظر خودم چیز دیگری بود!
نشست پزشکیان با نمایندگان ادیان الهی در نیویورک
عکس: دیدار پزشکیان با رؤسای جمهور سوئیس و فنلاند
پزشکیان: دیدگاه ایران درباره منطقه و دنیا شفاف است
پزشکیان: دیگر به چه زبانی بگوییم با کسی سر جنگ نداریم
پزشکیان: پیام ایران برای جهان، صلح و امنیت است
پزشکیان وارد نیویورک شد
سیدمهدی طباطبایی: رئیس‌جمهور  را نباید سانسور کرد
بی‌تفاوتی آمریکا به مذاکره با ایران: تاکتیک یا استراتژی؟
پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
چرا سفر پزشکیان به نیویورک بسیار مهم است؟!
صحبت‌های پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
14
پاسخ
اصولگرها هم از خداشون که دست بده تا بیان شروع کن به داد و بیدا
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
1
پاسخ
آحسنت بر این استدلال کاملا درست است . فردای روز مذاکره با این لیست بلند بالا چه کنیم حتی آنها که جویی عزت ملی دارند قبول می کنند تسلیم کامل شویم و آینده خود ونسلهای بعد را حراج کنیم؟احمدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
2
پاسخ
اینکه راه حل دارد در یک کشور ثالث جلسه برگذارکنند با حق برابر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
3
2
پاسخ
از ترس مرگ نباید خودکشی کرد... مذاکره همین است چهار جا انعطاف نشان می دی و چهارجا امتیاز می گیری و چهارجا هم محکم روی نظرت می ایستی... کنترل و یا ترک مخاصمه بی حاصل ممکن است... همه کشورهای دنیا هم غیر مستقل و وابسته نیستند دارند با کشورهای دیگه بالاخره کار می کنند..
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
2
3
پاسخ
بسیار مستدل و منطقی حرف زده اگه میگن اشتباه هست
برن تاریخ را در همین چند سال اخیر ببیند که آمریکا با نوکراش که یه عمر تعظیم کردن بهش چه کرد صدام مبارک قذافی
و عبرت بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
1
پاسخ
حالا فرض کنیم که مذاکره نکنیم. تکلیف چیست؟ چه راهکار بهتری شما میدانی؟ آیا گسترش فقر و چاق شدن یک عده خاص ، عزت ملی و غرور ایرانی را ازبین نمی برد؟ من اصولا با اصلاح طلب ها میانه خوبی ندارم و نخواهم داشت ولی شما برادر عزیز چه راهکار مناسب و منطقی میشناسی که این فشار رو به افزایش بر دوش ملت برداشته شود و ملت دارای یک زندگی توام با امنیت، آسایش و آرامش و کم دغدغه باشد؟ آیا راهکاری میشناسی که مردم از له شدن بیشتر باز بایستند؟ آیا خبر دارید روزی چند خانوار به دلیل بیکاری و فقر از هم می پاشد؟ من از سر دلسوزی از شما برادر عزیز سوال میکنم. نه از سر غرض ورزی. واقعا داریم له میشویم. کارت به استخوان مان رسیده. چندین سال است داریم چشم در چشم زن و بچه فقط خجالت میخریم. متوجه هستید چی میگم؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a3P
tabnak.ir/005a3P