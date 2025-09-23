En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیپ‌مایند گوگل و نقطه عطف تاریخی در هوش مصنوعی؛ از رقابت علمی تا آینده صنایع جهان

شرکت دیپ‌مایند، بازوی هوش مصنوعی گوگل، اعلام کرده مدل تازه این مجموعه موفق شده یکی از دشوارترین مسائل علمی جهان را که پیش‌تر تنها توسط نخبگان دانشگاهی قابل حل بود، حل کند. این دستاورد از نگاه کارشناسان «نقطه عطفی تاریخی» در توانایی‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر آینده صنایع و اقتصاد جهانی را تغییر دهد.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۰۲
| |
166 بازدید

دیپ‌مایند گوگل و نقطه عطف تاریخی در هوش مصنوعی؛ از رقابت علمی تا آینده صنایع جهان

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دهه حاضر شاهد شتابی بی‌سابقه در توسعه فناوری‌های دیجیتال است؛ جایی که هوش مصنوعی به قلب تصمیم‌گیری‌های علمی و صنعتی جهان تبدیل شده است. در همین مسیر، دیپ‌مایند گوگل با انتشار گزارشی از موفقیت تاریخی مدل جدید خود خبر داد.

این مدل توانسته در یک رقابت علمی معتبر، مسئله‌ای پیچیده در زمینه بهینه‌سازی جریان مایعات در شبکه‌ای از لوله‌ها و مخازن را حل کند؛ موضوعی که حتی برای بسیاری از پژوهشگران و مهندسان حرفه‌ای دشوار و زمان‌بر بوده است.

به گفته دیپ‌مایند، این نخستین بار است که یک سیستم هوش مصنوعی در سطحی مشابه نخبگان علمی، چنین مسئله‌ای را با دقت و سرعت بالا پشت سر می‌گذارد.

دستاوردی فراتر از بازی‌ها

تا پیش از این، شهرت دیپ‌مایند بیشتر به خاطر موفقیت‌هایش در بازی‌های پیچیده‌ای مانند شطرنج و Go بود؛ محیط‌هایی که قوانین مشخص و محدود دارند. اما این بار، هوش مصنوعی این شرکت توانسته در دنیای واقعی و با شرایط غیرقطعی، راهکاری خلاقانه ارائه دهد. به اعتقاد کارشناسان، این دستاورد نشان می‌دهد که دیپ‌مایند از مرحله تقلید عبور کرده و به سطحی از «تفکر انتزاعی» رسیده است.

اهمیت جهانی دستاورد دیپ‌مایند

موفقیت اخیر دیپ‌مایند تنها یک خبر علمی نیست؛ بلکه پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد. این فناوری می‌تواند به حل بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، طراحی داروهای نوین، مدیریت شبکه‌های انرژی و برنامه‌ریزی شهری کمک کند. برخی تحلیلگران این پیشرفت را «آغاز فصل تازه‌ای از نقش‌آفرینی هوش مصنوعی در جهان واقعی» می‌دانند.

پیامدهای صنعتی و اقتصادی

گزارش Boston Consulting Group نیز همزمان نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد کارهای مرتبط با امور سازمانی قابلیت پشتیبانی یا خودکارسازی توسط AI را دارند. در چنین فضایی، مدل‌های توسعه‌یافته توسط دیپ‌مایند گوگل می‌توانند به سرعت وارد صنایع مختلف شوند و بازدهی را به شکل چشمگیری افزایش دهند.

چالش‌ها پیش روی دیپ‌مایند و جهان

با وجود این دستاورد تاریخی، دیپ‌مایند و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند؛ از مصرف بالای انرژی مراکز داده و اثرات زیست‌محیطی گرفته تا نگرانی درباره حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و تبعات اجتماعی ناشی از تغییر در بازار کار.

با دستاورد اخیر، دیپ‌مایند گوگل نه تنها مرزهای علمی را جابه‌جا کرده، بلکه تصویری تازه از آینده ترسیم کرده است: آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی نقش یک شریک کلیدی در حل مسائل بزرگ بشری را ایفا خواهد کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا زیرساخت‌ها، قوانین و جامعه جهانی آماده پذیرش چنین تحولی هستند؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی علمی فناوری تکنولوژی
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین کامپیوتر کوانتومی سیلیکونی رونمایی شد
هوش مصنوعی ژنوم ویروس نوشت
ویتامین B3؛ سپر ارزان‌قیمت و قدرتمند مقابله با سرطان پوست
هوش مصنوعی، جایگزین کولونوسکوپی
هوش مصنوعی چگونه اضطراب پنهان را از روی چهره تشخیص می‌دهد؟
قابلیت‌های تازه هوش مصنوعی با اولویت مشترکان پولی عرضه می‌شود
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۱ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005a2s
tabnak.ir/005a2s