به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، دهه حاضر شاهد شتابی بیسابقه در توسعه فناوریهای دیجیتال است؛ جایی که هوش مصنوعی به قلب تصمیمگیریهای علمی و صنعتی جهان تبدیل شده است. در همین مسیر، دیپمایند گوگل با انتشار گزارشی از موفقیت تاریخی مدل جدید خود خبر داد.
این مدل توانسته در یک رقابت علمی معتبر، مسئلهای پیچیده در زمینه بهینهسازی جریان مایعات در شبکهای از لولهها و مخازن را حل کند؛ موضوعی که حتی برای بسیاری از پژوهشگران و مهندسان حرفهای دشوار و زمانبر بوده است.
به گفته دیپمایند، این نخستین بار است که یک سیستم هوش مصنوعی در سطحی مشابه نخبگان علمی، چنین مسئلهای را با دقت و سرعت بالا پشت سر میگذارد.
دستاوردی فراتر از بازیها
تا پیش از این، شهرت دیپمایند بیشتر به خاطر موفقیتهایش در بازیهای پیچیدهای مانند شطرنج و Go بود؛ محیطهایی که قوانین مشخص و محدود دارند. اما این بار، هوش مصنوعی این شرکت توانسته در دنیای واقعی و با شرایط غیرقطعی، راهکاری خلاقانه ارائه دهد. به اعتقاد کارشناسان، این دستاورد نشان میدهد که دیپمایند از مرحله تقلید عبور کرده و به سطحی از «تفکر انتزاعی» رسیده است.
موفقیت اخیر دیپمایند تنها یک خبر علمی نیست؛ بلکه پیامدهای گستردهای در حوزههای مختلف دارد. این فناوری میتواند به حل بحرانهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، طراحی داروهای نوین، مدیریت شبکههای انرژی و برنامهریزی شهری کمک کند. برخی تحلیلگران این پیشرفت را «آغاز فصل تازهای از نقشآفرینی هوش مصنوعی در جهان واقعی» میدانند.
گزارش Boston Consulting Group نیز همزمان نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد کارهای مرتبط با امور سازمانی قابلیت پشتیبانی یا خودکارسازی توسط AI را دارند. در چنین فضایی، مدلهای توسعهیافته توسط دیپمایند گوگل میتوانند به سرعت وارد صنایع مختلف شوند و بازدهی را به شکل چشمگیری افزایش دهند.
با وجود این دستاورد تاریخی، دیپمایند و دیگر شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی با چالشهای مهمی روبهرو هستند؛ از مصرف بالای انرژی مراکز داده و اثرات زیستمحیطی گرفته تا نگرانی درباره حریم خصوصی، امنیت دادهها و تبعات اجتماعی ناشی از تغییر در بازار کار.
با دستاورد اخیر، دیپمایند گوگل نه تنها مرزهای علمی را جابهجا کرده، بلکه تصویری تازه از آینده ترسیم کرده است: آیندهای که در آن هوش مصنوعی نقش یک شریک کلیدی در حل مسائل بزرگ بشری را ایفا خواهد کرد. اما پرسش اصلی همچنان باقی است؛ آیا زیرساختها، قوانین و جامعه جهانی آماده پذیرش چنین تحولی هستند؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید