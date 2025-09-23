En
تفنگ جدید نیروهای ویژه آمریکا

برخلاف تفنگ‌های متداول ۵.۵۶ میلی‌متری مانند «M۴A۱» یا «HK۴۱۶»، سلاح جدید برای فشنگ ۶.۵ کریدمور طراحی شده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۹۶
910 بازدید
تفنگ جدید نیروهای ویژه آمریکا

به گفته کارشناسان این فشنگ بزرگ‌تر و قدرتمندتر است و در مقایسه با کالیبر ۷.۶۲ ناتو، دقت بیشتری در برد‌های طولانی و مقاومت بالاتری در برابر باد دارد.

به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، نیرو‌های ویژه آمریکا پیش‌تر از همین کالیبر در تفنگ‌های تک‌تیرانداز میان‌برد استفاده کرده بودند، اما این بار قرار است نسخه تهاجمی آن وارد خدمت شود. ناظران می‌گویند این تصمیم نشان می‌دهد که به دنبال جایگزینی برای تفنگ‌های ۷.۶۲ میلی‌متری قدیمی است.

با وجود آنکه ارتش آمریکا به سمت تفنگ‌ام.۷ و مهمات جدید ۶.۸ میلی‌متری رفته است، فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده ترجیح داده روی شرکت لویس و فشنگ ۶.۵ کریدمور سرمایه‌گذاری کند.

بازار تسلیحاتی شرکت صنایع دفاعی لویس در سال‌های اخیر موفق بوده و علاوه بر آمریکا، با ارتش‌های سوئیس و استونی نیز قرارداد‌هایی برای تأمین سلاح بسته است.

این شرکت که سازنده سلاح و تجهیزات نظامی است، سال ۱۹۸۰ در ایالت ایلینوی آمریکا تأسیس شد. تخصص لویس بر طراحی و تولید تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های دقیق و پلتفرم‌های ماژولار است.

