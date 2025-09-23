En
پیام احساسی سخنگوی وزارت خارجه در روز اول مهر

اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم؛ کودکانی معصوم که جای‌شان در درس نقاشی، در لحظه‌های ناب و در نمره‌های بیست خالی است.
پیام احساسی سخنگوی وزارت خارجه در روز اول مهر

به گزارش تابناک؛ «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز اول مهر و بازگشایی مدارس نوشت: امروز اول مهر است و برای ما ایرانیان همه چیز از مهر شروع می‌شود. اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم؛ کودکانی معصوم که جای‌شان در درس نقاشی/ در لحظه‌های ناب/ در نمره‌های بیست ... خالی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آغاز سال تحصیلی را به همه دانش‌آموزان، به‌ویژه شکوفه‌های کلاس اولی، و آموزگارانشان تبریک می‌گوییم و برای همه آنها سالی پربار و سرشار از شکوفایی آرزو می‌کنیم. هم ایران عزیز دل در گرو مهر شما دارد و هم چشم امیدوار پدران و مادران این سرزمین به شما دوخته شده است.

جان‌تان در پناه ایزد مهربان سبز!
مهر و دانش در روان‌تان جاری باد!

پیام احساسی سخنگوی وزارت خارجه در روز اول مهر

 

