مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور پزشکیان

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u0628\u062d \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1 \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0627 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a\u0646 \u0632\u0646\u06af \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4-\u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0631\u0633\u0645\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u0648\u062f.