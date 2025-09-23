En
مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور پزشکیان

رییس‌جمهور با حضور در یکی از مدارس شهر تهران در آیین سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مدارس شرکت کرد.
مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان صبح سه شنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ در مدرسه دخترانه ایثار تهران در جمع دانش‌آموزان حضور یافت تا با نواختن زنگ مدرسه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رسما آغاز شود.

