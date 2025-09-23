En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرونده خاموشی‌های تهران بسته شد

با کاهش محسوس دمای هوا در روزهای اخیر، میزان مصرف برق در تهران روند نزولی به خود گرفته و به همین دلیل از حجم خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده کاسته شده است؛ بر اساس اعلام مسئولان، در صورت تداوم شرایط فعلی، خاموشی‌ها در پایتخت در تابستان امسال پایان یافته است.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۶۳
| |
731 بازدید
پرونده خاموشی‌های تهران بسته شد

میزان پیک نیاز مصرف برق در تهران در تابستان امسال به حدود ۵۰۰۰ مگاوات رسید. هرچند این رقم نسبت به سال گذشته کاهشی بود، اما به دلیل فشار سراسری بر شبکه، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در پایتخت اجرا شد که بعضاً مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد کرد.

به ‌گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای کاهش این خاموشی‌ها، شرکت توزیع برق تهران اقداماتی انجام داد که از جمله آن می‌توان به شناسایی و جلب همراهی ۱۶۵۰ مولد خودتأمین سازمان‌ها و ادارات اشاره کرد که تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات برق از این طریق مدیریت شده که ظرفیتی معادل یک نیروگاه متوسط در تهران است.

همچنین بیش از نیم‌میلیون لامپ مازاد در حوزه اصناف تعدیل شد، ۱۰۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز (سه برابر عملکرد سال گذشته) کشف و جمع‌آوری شد و تلفات شبکه پایتخت به ۶.۵ درصد کاهش یافت. در مجموع با اجرای این اقدامات و بهره‌گیری از داده‌کاوی و مدیریت هوشمند مصرف، میزان حوادث فنی شبکه در تهران ۱۵ درصد کمتر شد.

در این میان، همراهی مشترکان تهرانی نیز نقش پررنگی داشت؛ به‌طوری که به گفته کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت برق پایتخت، امسال حدود ۷۰ درصد مشترکان تهرانی در دسته کم‌مصرف‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین تاکنون بیش از نیم‌میلیون کنتور هوشمند در تهران نصب شده و نزدیک به ۵۰ درصد مصرف پایتخت ـ معادل حدود ۲۵۰۰ مگاوات ـ به‌صورت لحظه‌ای در قرارگاه رصد مصرف برق پایش می‌شود.

اکنون با کاهش دمای هوا، میزان خاموشی‌ها به حداقل رسیده و آنطور که به ایسنا اعلام شده، در صورت ادامه روند فعلی، پرونده خاموشی‌های تهران در تابستان جاری بسته خواهد شد. البته هنوز در برخی مناطق احتمال اعلام خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده وجود دارد و این موضوع نیز در سامانه برق من اعلام می‌شود اما به‌نظر می‌رسد پایتخت دیگر خاموشی گسترده‌ای را تجربه نکند.

با این حال، این موضوع به معنای رفع کامل سایه خاموشی در سال جاری نیست؛ چرا که با آغاز فصل سرما، تأمین سوخت نیروگاه‌ها به چالشی مهم تبدیل می‌شود. اگرچه تاکنون وضعیت مخازن نیروگاه‌ها مطلوب ارزیابی شده است، اما باید منتظر ماند و دید زمستان چه شرایطی برای صنعت برق رقم خواهد زد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خاموشی ها نیروگاه برق زمستان صنعت برق قطعی برق خبر فوری مصرف برق تهران
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رکورد نیاز مصرف برق شکسته شد
ثبت رکورد جدید در مصرف برق
مشترکان پرمصرف در انتظار قبوض نجومی برق باشند
افزایش تولید صنعت با شرایط مناسب تامین برق
ماینر‌های غیرمجاز معادل ۲ نیروگاه اتمی برق مصرف می‌کنند
دمای بالای۵۰ درجه و لزوم کاهش مصرف برق
رشد مصرف برق به بیش از یک هزار مگاوات رسید
جدول احتمالی خاموشی در استان تهران منتشر شد
محاسبه زیان شرکت‌های بورسی از خاموشی‌ها
جدول خاموشی‌ در کشور تکذیب شد
بازگشت خاموشی‌های ۴ساعته
تراز کردن یک ناترازی بزرگ در صنعت برق
مصرف برق در کشور افزایش یافت
برنامه سخت‌گیرانه توانیر برای مدیریت مصرف برق ادارات
مصرف برقِ برخی از اماکن پایتخت در نیمه شب!
باورهای نادرست درباره خاموشی‌های اخیر
چرا «پرمصرف‌ ها» باید به قیمت تمام شده برق، پول بدهند؟
قطعی سراسری برق، لبنان را در خاموشی فرو برد
رکورد شکنی دوباره مصرف برق همزمان با اوج‌گیری گرما
آماده باش صنعت برق ادامه دارد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۰ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۱ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۵ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۶۹ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a2F
tabnak.ir/005a2F