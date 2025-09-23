میزان پیک نیاز مصرف برق در تهران در تابستان امسال به حدود ۵۰۰۰ مگاوات رسید. هرچند این رقم نسبت به سال گذشته کاهشی بود، اما به دلیل فشار سراسری بر شبکه، خاموشیهای برنامهریزیشده در پایتخت اجرا شد که بعضاً مشکلاتی را برای مشترکان ایجاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای کاهش این خاموشیها، شرکت توزیع برق تهران اقداماتی انجام داد که از جمله آن میتوان به شناسایی و جلب همراهی ۱۶۵۰ مولد خودتأمین سازمانها و ادارات اشاره کرد که تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات برق از این طریق مدیریت شده که ظرفیتی معادل یک نیروگاه متوسط در تهران است.
همچنین بیش از نیممیلیون لامپ مازاد در حوزه اصناف تعدیل شد، ۱۰۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز (سه برابر عملکرد سال گذشته) کشف و جمعآوری شد و تلفات شبکه پایتخت به ۶.۵ درصد کاهش یافت. در مجموع با اجرای این اقدامات و بهرهگیری از دادهکاوی و مدیریت هوشمند مصرف، میزان حوادث فنی شبکه در تهران ۱۵ درصد کمتر شد.
در این میان، همراهی مشترکان تهرانی نیز نقش پررنگی داشت؛ بهطوری که به گفته کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت برق پایتخت، امسال حدود ۷۰ درصد مشترکان تهرانی در دسته کممصرفها قرار گرفتهاند. همچنین تاکنون بیش از نیممیلیون کنتور هوشمند در تهران نصب شده و نزدیک به ۵۰ درصد مصرف پایتخت ـ معادل حدود ۲۵۰۰ مگاوات ـ بهصورت لحظهای در قرارگاه رصد مصرف برق پایش میشود.
اکنون با کاهش دمای هوا، میزان خاموشیها به حداقل رسیده و آنطور که به ایسنا اعلام شده، در صورت ادامه روند فعلی، پرونده خاموشیهای تهران در تابستان جاری بسته خواهد شد. البته هنوز در برخی مناطق احتمال اعلام خاموشیهای برنامهریزیشده وجود دارد و این موضوع نیز در سامانه برق من اعلام میشود اما بهنظر میرسد پایتخت دیگر خاموشی گستردهای را تجربه نکند.
با این حال، این موضوع به معنای رفع کامل سایه خاموشی در سال جاری نیست؛ چرا که با آغاز فصل سرما، تأمین سوخت نیروگاهها به چالشی مهم تبدیل میشود. اگرچه تاکنون وضعیت مخازن نیروگاهها مطلوب ارزیابی شده است، اما باید منتظر ماند و دید زمستان چه شرایطی برای صنعت برق رقم خواهد زد.
