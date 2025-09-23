En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بی‌تفاوتی آمریکا به مذاکره با ایران: تاکتیک یا استراتژی؟

این روزها در حالی که با تهدید بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت مواجه هستیم و هم‌زمان بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی مذاکره و دیپلماسی را تنها راه‌حل می‌دانند، سؤال بجا و درستی نیز ذهن بسیاری در سطوح تصمیم‌گیری و کارشناسی و نیز عامه مردم را درگیر کرده‌ است. سؤال این است که چرا برخی همچنان توصیه به مذاکره با آمریکا می‌کنند؟
کد خبر: ۱۳۳۰۱۵۹
| |
4 بازدید
بی‌تفاوتی آمریکا به مذاکره با ایران: تاکتیک یا استراتژی؟

علائم آمریکا حاکی از بی‌تفاوتی درباره مذاکره با ایران تاکتیکی است یا راهبردی؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه شرق؛ اساسا از منظر آمریکا چرا این کشور باید در این مقطع زمانی با ایران مذاکره کند؟ اگر هدف نهایی آمریکا تضعیف ایران یا فراتر از آن است، چرا آمریکا باید به ایران فرصت تنفس و رهایی از مشکلات موجود را بدهد؟ در شرایطی که آمریکا مدعی است فوریت خطر هسته‌ای ایران منتفی شده و اقتصاد ایران تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، مذاکره واقعی با ایران چه منافع یا دستاوردی برای آمریکا می‌تواند داشته باشد؟

‌1- این تصور که چون آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را غیرفعال کرده و احتمالا به تهدید ناشی از آن پایان داده، پس قاعدتا یا هدفش باید ادامه فشار به قصد تضعیف بیشتر ایران باشد یا نباید دیگر با ایران کار داشته باشد، بر فرض درستی استوار نیست.

نه ایران کشور کم‌اهمیتی است، نه آمریکا هدف تغییر نظام یا فروپاشی ایران را دنبال می‌کند. اسرائیل با هدف اعمال هژمونی بر منطقه ممکن است در پی تغییر نظام یا فروپاشی ایران باشد، اما آمریکا نمی‌تواند چنین هدفی را دنبال کند. فروپاشی ایران به‌عنوان مهم‌ترین کشور منطقه و مهم‌ترین کشور در حوزه خلیج فارس و دریای عمان و قرارداشتن در جوار منابع نفتی عظیم منطقه، تهدیدی برای حوزه‌های ژئوپلیتیک اطراف ایران خواهد بود و موجب افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد. 

‌مخاطرات فرضی ناشی از فروپاشی ایران می‌تواند مسری و گسترش‌یابنده باشد و فقط آمریکا با صرف هزینه‌های زیاد مالی و انسانی ممکن است بتواند قادر به مهار و کنترل آن باشد. در همین باره، سیاست داخلی آمریکا و پایگاه اجتماعی ترامپ به او اجازه نمی‌دهد که وارد چنین وادی‌ها و «جنگ‌های بی‌پایان» احتمالی شود؛ جنگ‌هایی که تصویر روشنی از آینده آن وجود نخواهد داشت. بخش مهمی از پایگاه اجتماعی ترامپ که سخت مخالف درگیرشدن آمریکا در چنین ماجراجویی‌ها در خارج است، با حمله‌ محدود به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مخالف بود و به همین دلیل اخیرا تقابل‌هایی نیز با اسرائیل داشته‌ است.

2- پیش‌فرض نادرست دیگر این سؤال‌ها این است که گویا رابطه بین ایران و آمریکا محدود به برنامه هسته‌ای ایران است و اگر قرار به گفت‌وگو در این مورد نباشد، پس دو کشور حرفی با هم ندارند. آمریکا به عنوان قدرت جهانی و ایران به عنوان کشوری با بهترین موقعیت ژئوپلیتیک که بالقوه قوی‌ترین کشور منطقه است، مستعد آن‌اند که بیشترین تعامل (یا تقابل) را با هم داشته باشند. در دوره 400ساله گذشته که قدرت‌های جهانی مثل پرتغال، هلند، انگلیس و آمریکا در منطقه ما حضور داشته‌اند، رابطه ایران با آنها همواره توأم با بیشترین تعامل (یا تقابل) بوده‌ است. در حال و آینده نیز گریزی از اینکه یک هژمون جهانی در منطقه ما حضور داشته باشد، نیست و منطق قدرت و رقابت ایجاب می‌کند که ایران با قدرت جهانی بیشترین تعامل (یا تقابل) را داشته باشد.

3- تعامل بین قدرت جهانی غالب و قدرت‌های منطقه‌ای یک گزینه انتخابی نیست، بلکه ناگزیر است. قدرت‌های جهانی به دلایلی که پرداختن به آنها خارج از حوصله این مختصر است، خود را ناچار از حضور در مناطق مختلف می‌بینند. اگر ما به این الزام راه ندهیم، رقبای منطقه‌ای ما جای ما را می‌گیرند و به ضرر ما از رابطه با قدرت جهانی بهره می‌برند، کمااینکه طی پنج دهه اخیر چنین بوده‌ است.

4- قدرت جهانی کنونی به‌ویژه با توجه به سیاست‌های دولت کنونی آمریکا، طبعا ترجیح می‌دهد که کمتر درگیر تنش ژئوپلیتیک در منطقه ما باشد. آمریکا می‌داند که در صورت تخفیف تنش با ایران، فرصت می‌یابد که حضور نظامی خود در منطقه را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد و به مرور به صفر برساند. در چنین صورتی، علاوه بر اینکه از هزینه‌های آمریکا و از میزان مخاطرات محتمل کاسته خواهد شد، بلکه آمریکا امکان خواهد یافت تا بر تهدید اصلی یعنی چین متمرکز شود. تمایل برای شیفت به آسیا حداقل از دوره اوباما در مقامات آمریکایی وجود داشته است.
 
5- آمریکا به طور اعم و دولت ترامپ به طور اخص مایل به همکاری با ایران در حوزه‌های مختلف هستند. آنها مایل‌اند از دشمنی‌های کنونی عبور کنند و بر کار با ایران که دارای استعدادهای عظیمی در بسیاری از حوزه‌هاست، متمرکز شوند. ایران اخیرا در سطح بالا برای پذیرش سرمایه‌های آمریکایی اعلام آمادگی کرد. در واقع، مذاکره بین ایران و آمریکا باید بر چنین اموری متمرکز شود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ایران مذاکره تغییر راهبرد تغییر راهبردی گفتگو ترامپ سفر پزشکیان به نیویورک
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بلینکن: آمریکا آماده ازسرگیری گفتگوها با ایران است!
ترامپ: مذاکرات مستقیم با ایران در بالاترین سطح در حال انجام است/ جلسه محرمانه و بسیار مهمی روز شنبه با مقامات ایرانی داریم
ترامپ: اگر ایران خواهان گفتگو است ما هم حاضریم
ترامپ: اوضاع با ایران خوب پیش می‌رود
ایران و آمریکا آماده مهندسی یک «چانه‌زنی بزرگ» برای مذاکره نیستند!
ترامپ: ایرانی‌ها به زودی با ما گفت‌وگو می‌کنند
پیشنهاد نوری مالکی برای گفتگوی تهران و واشنگتن
بستن تنگه هرمز، مسأله پیچیده ای است/ اختلافات جدی در دولت آمریکا در مورد ایران وجود دارد/ایران باید در دو محور با آمریکا مقابله کند/مذاکره مجدد بر سر برجام امکان‌پذیر است؟
تبادل زندانیان ایران و آمریکا به معنای آغاز مذاکرات مستقیم است؟!
خواسته واقعی دونالد ترامپ از ایران چیست!؟
چرا اصلاح‌طلبان اصرار دارند پزشکیان با ترامپ گفت‌وگو کند؟
ترامپ: سریع با پوتین تماس می‌گیرم
توئیت جدید ترامپ درباره ایران
ترامپ: ایران آماده آغاز مذاکره است!
ترامپ: خیلی زود درباره ایران تصمیم می‌گیریم
ترامپ: آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران هستم
آماده مذاکره با تهران هستم اما گزینه نظامی نیز همیشه مطرح است
نگذاریم مسأله «مذاکره با آمریکا» از دعوای قدرت در واشنگتن متأثر شود!
پیشنهاد مذاکره ترامپ به ایران
هدف ترامپ اعمال قدرت بر ایران است نه مذاکره
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۶ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۰ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۴ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۶۲ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005a2B
tabnak.ir/005a2B