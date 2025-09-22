En
فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت شناخت

 فرانسه در نشستی که دوشنبه شب به رهبری پاریس و ریاض در مورد راه حل موسوم به "دو دولتی" در سازمان ملل متحد برگزار شد، کشور مستقل فلسطین را در اقدامی تاریخی به رسمیت شناخت.
فرانسه کشور فلسطین را به‌رسمیت شناخت

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه دوشنبه شب طی بیانیه‌ای تاریخی اعلام کرد که کشورش رسماً دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

مکرون در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این اقدام را گامی ضروری برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه دانست.

وی تاکید کرد که این تصمیم به‌منظور ارائه یک جایگزین سیاسی به افراط‌گرایی و تقویت مواضع میانه‌رو در فلسطین اتخاذ شده است.

او افزود که این اقدام به منظور تقویت مشروعیت آرمان‌های فلسطینی صورت گرفته است.

مکرون در سخنرانی خود عملیات زمینی اسرائیل در غزه را «کاملاً غیرقابل قبول» و «یک اشتباه بزرگ» خواند و تاکید کرد که این نوع اقدامات تنها خشونت و افراط‌گرایی را تشدید می‌کند.

او گفت این تصمیم نمادین و سیاسی است و مشروط به آزادی گروگان‌های فلسطینی توسط حماس خواهد بود. هدف آن حمایت از روند صلح و کاهش بحران انسانی در غزه است.

وی گفت: «هدف ما این است که مردم فلسطین بدانند راه‌حل سیاسی واقعی وجود دارد و می‌توانند زندگی خود را بدون خشونت و ترس بسازند. اگر چنین اقدامی انجام نشود، آنها در دستان کسانی خواهند بود که تنها راه‌حل امنیتی و تهاجمی دارند.»

مکرون گفت: «ما به دنبال ارائه افق سیاسی روشن برای مردم فلسطین هستیم. این تصمیم، گامی برای کاهش بحران انسانی و حمایت از صلح پایدار در منطقه است ،  فرانسه این مسیر را با همکاری دیگر کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: هدف، ایجاد یک جریان دیپلماتیک متحد و مشروع برای حل اختلافات است. ما به راه‌حل دو کشور متعهد هستیم و امیدواریم این اقدام باعث تقویت روند صلح و ایجاد شرایطی شود که مردم فلسطین بتوانند در امنیت و کرامت زندگی کنند.»

«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد روز یکشنبه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره واکنش دبیرکل سازمان ملل به اقدام سه کشور انگلیس، استرالیا و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: این تصمیم به زنده نگه داشتن امید به راه‌حل دو کشوری در لحظه‌ای بسیار تاریک کمک خواهد کرد. سخنگوی سازمان ملل گفت که این اقدام، گامی رو به جلو به عنوان بخشی از راه حل دو دولتی به شمار می‌آید. انگلیس، استرالیا و کانادا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در اقدامی تاریخی که بازتابی از افزایش شکاف میان غرب و اسرائیل است، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند.

پیش‌بینی می‌شود که سران بسیاری از کشورهایی که حامی این سیاست در خاورمیانه باشند، در این گردهمایی حضور یافته و حتی برخی از آنان (استرالیا، نیوزیلند، بلژیک، سان‌مارینو، آندورا، مالت و لوکزامبورگ) کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

