ادارات این استان پنجشنبه هفته جاری تعطیل است

به گزارش تابناک، هادی حقشناس ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، دانشآموزان و خانوادهها، تأکید کرد: براساس تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشآموزان طبق برنامه اعلامشده در مدارس حاضر خواهند شد.
وی با اعلام ساعات کاری ادارات افزود: کارمندان دولت در روزهای سهشنبه و چهارشنبه همین هفته از ساعت هفتصبح الی ۱۴ با احتساب نیمساعت شناوری در محل کار حضور خواهند داشت.
استاندار گیلان همچنین به برنامهریزی برای تسهیل حضور مادران شاغل در مدارس اشاره کرد و گفت: در هفته نخست سال تحصیلی، مادران شاغلی که فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی و پیشدبستانی دارند میتوانند با دو ساعت شناور در محل کار حاضر شوند و همه دستگاههای اجرایی استان در این زمینه همکاری خواهند کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان در روز دوشنبه ۳۱ شهریور حقشناس تصریح کرد: بررسی تعطیلی پنجشنبهها در نیمه دوم سال ادامه دارد و در صورت تصویب، ساعات کاری پنج روز اول هفته بهطور میانگین افزایش خواهد یافت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید