پیام عراقچی به مناسبت آغاز سال نو یهودیان

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی سال نو یهودیان را تبریک گفت.
پیام عراقچی به مناسبت آغاز سال نو یهودیان

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت سال نو یهودیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نتانیاهو، علی‌رغم ادعاهایش درباره پیروزی، ویرانی و انزوای بی‌سابقه‌ای را برای اسرائیل به ارمغان آورده است.

رژیم جنایتکار اسرائیل هرگز تا این حد در منطقه ما و در سراسر جهان منفور نبوده است. نفرت‌آور است که او نسل‌کشی فلسطینیان را به نام یهودیت و یهودیان مرتکب می‌شود و بدین‌ترتیب وجهه همه یهودیان را لکه‌دار می‌کند. 

باعث دلگرمی است که تعداد فزاینده‌ای از یهودیان به‌صراحت علیه این سوءاستفاده از دین خود اعتراض می‌کنند و خواهان پایان سوء‌استفاده جنایتکاران جنگی تحت تعقیب از دین یهود هستند.

جهان باید از تلاش‌های آنان حمایت کند تا مانع از آن شود که نتانیاهو دینی الهی را با ایدئولوژی پلید و مرگباری که مبتنی بر نژادپرستی و تبعید است، یکسان جلوه دهد.

به مناسبت سال نو یهودیان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به هم‌وطنان یهودی ایرانی و در واقع همه پیروان واقعی تعالیم حضرت موسی (ع) تقدیم می‌کنم و آغوش بازشان را به سوی صلح گرامی می‌دارم.
«لشاناه تووا» (سال نو مبارک)

