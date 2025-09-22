مدارس این منطقه از کشور روز اول مهر تعطیل شد

مدارس ابتدایی و متوسطه اول منطقه سیستان روز سه‌شنبه، اول مهرماه تعطیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول پنج شهرستان منطقه سیستان در شمال استان روز سه‌شنبه (اول مهر) به‌دلیل طوفان گرد و خاک و کاهش محسوس میدان دید تعطیل خواهد بود.

مجید محبی افزود: مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا تعطیل است.

وی ادامه داد: این تصمیم بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از شرایط جوی اتخاذ شد.

محبی خاطرنشان کرد: کلاس‌های مقطع تحصیلی متوسطه دوم در این شهرستان ها فردا فعال است.

محبی همچنین توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از ترددهای غیرضروری در این مناطق خودداری کنند و شیوه‌نامه‌های بهداشتی را برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از گرد و غبار رعایت کنند.