مدارس این منطقه از کشور روز اول مهر تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول پنج شهرستان منطقه سیستان در شمال استان روز سهشنبه (اول مهر) بهدلیل طوفان گرد و خاک و کاهش محسوس میدان دید تعطیل خواهد بود.
مجید محبی افزود: مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستانهای زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا تعطیل است.
وی ادامه داد: این تصمیم بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از شرایط جوی اتخاذ شد.
محبی خاطرنشان کرد: کلاسهای مقطع تحصیلی متوسطه دوم در این شهرستان ها فردا فعال است.
محبی همچنین توصیه کرد: شهروندان بهویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از ترددهای غیرضروری در این مناطق خودداری کنند و شیوهنامههای بهداشتی را برای پیشگیری از آسیبهای ناشی از گرد و غبار رعایت کنند.
