هشدار انگلیس به روسیه: آماده مقابله هوایی هستیم!

وزیر خارجه انگلیس غروب دوشنبه هشدار داد، در صورت ورود جنگنده‌های روسی به حریم هوایی ناتو، لندن آماده مقابله مستقیم خواهد بود.
هشدار انگلیس به روسیه: آماده مقابله هوایی هستیم!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزیر خارجه انگلیس از احتمال رویارویی با جنگنده‌های روسی خبر داد.

به گزارش منابع خبری، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده، گفت: اگر لازم باشد با هواپیماهای روسی که بدون اجازه در حریم هوایی ناتو فعالیت می‌کنند مقابله کنیم، این کار را خواهیم کرد.

او ادامه داد: این اقدامات خطر اشتباه محاسباتی و رویارویی مسلحانه مستقیم با روسیه را به همراه دارد. ناتو آماده دفاع از آسمان و خاک خود است.

این در حالی است که روسیه بارها نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی را رد کرده و هواپیماهای این کشورهمواره با رعایت قوانین هوانوردی از اسمان منطقه عبور می‌کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با رد ادعای مقامات استونی درباره نقض حریم هوایی این کشور توسط روسیه گفت: ما چنین اظهاراتی را کاملاً بی‌اساس، بی‌پایه و در راستای ادامه خط‌مشی کاملاً افراطی برای تشدید تنش و تحریک فضای تقابلی می‌دانیم.

