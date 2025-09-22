En
اسیر اسرائیلی: نگذارید نتانیاهو ما را بکشد

گردان‌های شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس پیام جدیدی در مورد اسرای اسرائیلی در غزه منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۹۷
309 بازدید
اسیر اسرائیلی: نگذارید نتانیاهو ما را بکشد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این پیام ویدئویی که روز دوشنبه منتشر شد، اظهارات یکی از اسرای اسرائیلی در غزه به نام «آلون اوهام» منتشر شده است.

در این پیام آمده است که اوهام از بیش از ۷۰۰ روز پیش به سبب سرسختی و لجاجت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در اسارت است.

القسام تاکید کرد که غیر از آلون افراد زیاد دیگر هم هستند که نتانیاهو آن‌ها را به خوبی می‌شناسد.

در بخشی از ویدئو به اظهارات قبلی نتانیاهو اشاره شده است که می‌گوید: «ما هر کس از اسرا که زنده است را بازخواهیم گرداند. در تلاشیم روش‌های نوآورانه‌ای برای تحقق این هدف بیابیم.»

این اسیر اسرائیلی در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه می‌داند که پلیس بن‌گویر (وزیر امنیت داخلی) با مردم مانند مجرم رفتار می‌کند، از آن‌ها خواست به تظاهرات ادامه دهند.

وی با بیان اینکه دولت و ارتش رژیم صهیونیستی، آن‌ها را خواهند کشت و دیگر هیچ‌کس زنده نخواهد ماند، گفت که آن‌ها در تلاشند تا از دست اسرا خلاص شوند.

آلون اوهام در پیامی به «استیو ویتکاف» فرستاده آمریکا به منطقه نیز گفت: لطفاً نگذارید نتانیاهو ما را بکشد. به او در این کار کمک نکنید.

وی افزود: از دولت آمریکا می‌خواهم که از حمایت از تصمیمات نتانیاهوی دیوانه در جنگش علیه مردم اسرائیل و علیه اسرای اسرائیلی دست بردارد.

