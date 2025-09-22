En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیاتزا: یک فینال با صربستان داریم/ آماده‌‌ایم!

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: بازیکنان در شرایط مطلوبی قرار دارند و هر مسابقه برای آن‌ها حکم یک فینال را دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۹۴
| |
470 بازدید
پیاتزا: یک فینال با صربستان داریم/ آماده‌‌ایم!

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، روبرتو پیاتزا در آستانه دیدار تیم ملی والیبال ایران برابر صربستان در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان اظهار داشت: شرایط تیم خوب است. دیروز تمرین بسیار خوبی داشتیم. امروز صبح جلسه فنی برگزار شد و سپس تمرین سبک و معمولی داشتیم. در پایان هفته‌ها بیشتر برنامه‌ها به همین شکل دنبال می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به اهمیت مسابقات افزود: هر دیدار برای ما به منزله یک فینال است. این فرآیند را به خوبی می‌شناسیم. امشب نیز جلسه‌ آنالیز خواهیم داشت و فردا صبح آخرین تمرین را در سالن اصلی مسابقات انجام می‌دهیم. تیم از نظر ذهنی و بدنی آماده است.

وی درباره روند آماده سازی تیم ایران برای مسابقه با صربستان گفت: جلسات آنالیز زیادی نداشتیم؛ تاکنون تنها دو جلسه برگزار شده و امروز عصر سومین جلسه را خواهیم داشت. باید برای مسابقه با صربستان همانند یک فینال آماده شویم. وقتی زمان کمی بین بازی‌ها وجود دارد، شرایط متفاوت است و ذهن هم نیاز به بازیابی انرژی دارد. اما هنگامی که بیش از دو روز فاصله بین مسابقات داریم، بهتر است روی جزئیات تاکتیکی تمرکز کنیم. به همین دلیل در این مقطع بیش از دو جلسه برنامه‌ریزی شده است.

سرمربی تیم ملی در خصوص حریف پیش رو تاکید کرد: صربستان تیمی کاملاً متفاوت نسبت به گذشته است. هر دو دریافت‌کننده قدرتی خود را تغییر داده‌است، پیش‌تر با ایوویچ و مازولوویچ بازی می‌کردند اما اکنون پریچ و کوزومچیچ در ترکیب هستند. همچنین در خط میانی تغییر داشته‌اند؛ در دیدار قبلی مازولوویچ مقابل ایران بازی کرد ولی این بار استفانوویچ حضور دارد. به این ترتیب ترکیب جدیدی را مقابل خواهیم داشت. بازیکنان این تیم همگی باتجربه هستند و همین موضوع باعث می‌شود بازی سختی در انتظارمان باشد، درست مانند سایر مسابقات قهرمانی جهان.

پیاتزا در پایان با اشاره به کیفیت کلی رقابت‌ها خاطرنشان کرد: دیروز دیدار بلژیک و فنلاند را مشاهده کردیم؛ ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به پایان رسید که بسیار نزدیک بود و ست دوم نیز تا لحظه آخر پایاپای پیش رفت. هر مسابقه در این رقابت‌ها واقعاً حکم یک فینال را دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
والیبال تیم ملی والیبال روبرتو پیاتزا سرمربی قهرمانی جهان صربستان خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پائز: پیاتزا عملکرد بسیار خوبی دارد
حذف غیرمنتظره فرانسه از والیبال قهرمانی جهان
شیرین‌ترین ناکامی تاریخ والیبال ایران!
شاهکار پیاتزا را ببینید؛ بهترین ویدیو چک تاریخ والیبال
پیروزی دلچسب شاگردان پیاتزا با چاشنی کامبک
پیاتزا ۲۰ بازیکن را برای جهانی فراخواند
پیاتزا: در برابر صربستان یک فینال در پیش داریم
فیلیپین ۲- ایران ۳؛ پیروزی نفسگیر با معجزه چلنج سرنوشت‌ساز/ پیاتزا و شاگردانش صعود کردند
۲۵ بازیکن تیم ملی والیبال برای مسابقات جهانی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a18
tabnak.ir/005a18