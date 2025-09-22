En
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: نیروهای مسلح در کنار هم با فرماندهی فرمانده کل قوا آمادگی کامل دفاع از کشور را دارند و با هر تهدیدی هم مقابله خواهند کرد.
واکنش امیر سیاری به طرح ادعای مشروط‌شدن مذاکره

به گزارش تابناک، امیر حبیب‌الله سیاری در جمع خبرنگاران در واکنش به پرسشی درباره ادعای برخی مقامات آمریکایی در زمینه مشروط شدن مذاکره به محدودیت برد موشک‌های ایران، تاکید کرد: وظیفه داریم آمادگی دفاعی را مقابل هر تهدیدی و هر دشمنی به‌روز نگه داریم. این کار را انجام داده‌ایم و آمادگی داریم با دشمن مقابله کنیم. اما پاسخ به اینکه [مذاکرات] چه می‌شود با سیاسیون است. آنان باید در جلسات مذاکره مستقیم و غیرمستقیم قضیه را حل کنند.

سیاری یادآور شد: ما آماده‌ایم به‌عنوان سرباز در جهت حفظ تمامیت ارضی کشور و انقلاب جانمان را فدا کنیم. در هشت سال دفاع مقدس ثابت کردیم و اکنون هم می‌گوییم که آزموده را آزمودن خطاست.

 معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه شعار تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم را در عمل نشان خواهیم داد، اظهار کرد: نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی، بسیج و صنایع وزارت دفاع در کنارهم تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا آمادگی کامل دارند و دفاع لازم را انجام می‌دهند و با هر تهدیدی هم مقابله خواهند کرد.

