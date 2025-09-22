به گزارش تابناک به نقل از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، آرش رساءایزدی گفت: شهروندان تهرانی توجه داشته باشند که تردد خودروها در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه ۱۴۰۴، مشمول پرداخت عوارض تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا تا سقف ۱۱۰ هزار تومان خواهد شد.

معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی سازمان ترافیک همچنین با اشاره به سهمیه ساکنین محدوده‌های ترافیکی تصریح کرد: در مهر ماه تردد خودرو ساکنین تأیید شده در محدوده کنترل آلودگی هوا قبل از ساعت ۹ صبح و بعد از ساعت ۱۶ مجاز خواهد بود و شهروندان در صورت تردد با خودرو در بازه زمانی ساعت ۹ الی ساعت ۱۶، باید عوارض تردد به مأخذ ۲۵ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک را پرداخت کنند.

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هر خودرو در محدوده کنترل آلودگی هوا می‌تواند با پلاک تهران ۲۰ روز و با پلاک شهرستان ۱۵ روز تردد مجاز در هر فصل داشته و در صورت تردد بیش از آن، مشمول پرداخت عوارض تردد به مأخذ ۵۰ درصد نرخ عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک به صورت رزرو شده خواهد شد.

محاسبه عوارض مطابق با موارد زیر انجام می‌شود:

نوع تعرفه عوارض تردد روزهای کاری (پس از اتمام تردد مجاز ۲۰ روز در هر فصل)

تردد در ساعات غیر اوج خودرو برقی ۳۸,۴۷۵ ریال

خودرو هیبریدی ۷۶,۹۵۰ ریال

دارای معاینه فنی برتر تهران ۶۱۵,۶۰۰ ریال

دارای معاینه فنی عادی ۶۹۲,۵۵۰ ریال

تردد یک سر اوج

خودرو برقی ۴۶,۱۷۰ ریال

خودرو هیبریدی ۹۲,۳۴۰ ریال

دارای معاینه فنی برتر تهران ۷۳۸,۷۲۰ ریال

دارای معاینه فنی عادی ۸۳۱,۰۶۰ ریال

تردد دوسر اوج

خودرو برقی ۶۱,۵۶۰ ریال

خودرو هیبریدی ۱۲۳,۱۲۰ ریال

دارای معاینه فنی برتر تهران ۹۸۴,۹۶۰ ریال

دارای معاینه فنی عادی ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال

حداقل ۳۸,۴۷۵ ریال

حداکثر ۱,۱۰۸,۰۸۰ ریال

عوارض تردد ساکنین محدوده کنترل آلودگی هوا ۵۰ درصد مبالغ ذکر شده است.