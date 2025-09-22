En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بانک رفاه کارگران سهام تعدادی از شرکت‌های بورسی خود را به فروش می‌رساند

مجموعه بانک رفاه کارگران در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام تحت مالکیت خود در شرکت‌های آلومینای ایران(آلومینا)، پالایش نفت بندرعباس(شبندر)، پالایش نفت اصفهان(شپنا)، سرمایه‌گذاری دارویی تامین(تیپیکو) و فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۶۳
| |
174 بازدید
 

بانک رفاه کارگران سهام تعدادی از شرکت‌های بورسی خود را به فروش می‌رساند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان می‌توانند برای آگاهی از شرایط و جزییات واگذاری سهام شرکت‌های مذکور و کسب اطلاعات بیشتر، به اطلاعیه عرضه عمده سهام آنها، انتشار یافته در تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند. 

بر اساس این گزارش، میزان سهام قابل‌واگذاری در شرکت‌های آلومینای ایران(آلومینا) 18.85 درصد، پالایش نفت بندرعباس(شبندر) 13.62 درصد، پالایش نفت اصفهان(شپنا) 11.38 درصد و فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) 10.5 درصد است که به صورت یکجا و نقدی و سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین(تیپیکو) نیز به میزان 14.5 درصد به صورت نقدی و شرایطی واگذار می‌شود.

دسترسی به آگهی عرضه سهام شرکت‌های مذکور از طریق لینک های زیر امکان‌پذیر است: 

آلومینای ایران(آلومینا)

پالایش نفت بندرعباس(شبندر)

پالایش نفت اصفهان(شپنا)

سرمایه‌گذاری دارویی تامین(تیپیکو)

فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران سازمان بورس اوراق بهادار واگذاری سهام
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a0d
tabnak.ir/005a0d