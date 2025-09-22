En
غذای تخمیری کره‌ای که فشار خون را پایین می‌آورد

یک مرور تازه روی ۹ مطالعه علمی نشان می‌دهد مصرف منظم کیمچی، غذای سنتی کره‌ای، می‌تواند به بهبود فشار خون، سلامت متابولیک و حتی کارکرد روده کمک کند؛ یافته‌ای شگفت‌انگیز، زیرا این خوراک تخمیری سرشار از نمک است.
غذای تخمیری کره‌ای که فشار خون را پایین می‌آورد

به گزارش سیروس علم و فناوری تابناک، پژوهشگران دانشکده کشاورزی، سلامت و منابع طبیعی دانشگاه کنتیکت (CAHNR) در بررسی ۹ مطالعه انجام‌شده بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ دریافتند که مصرف منظم کیمچی با کاهش معنادار فشار خون همراه است. این موضوع پژوهشگران را شگفت‌زده کرده، چراکه انتظار می‌رود یک غذای پرنمک اثر معکوسی داشته باشد.

در یک مطالعه، مصرف‌کنندگان منظم کیمچی در مقایسه با گروه کنترل کاهش قند خون ناشتا به میزان ۱٫۹۳ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، کاهش تری‌گلیسرید به میزان ۲۸٫۸۸ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، و افت فشار خون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب ۳٫۴۸ و ۲٫۶۸ میلی‌متر جیوه را تجربه کردند.

اوک چون، استاد علوم تغذیه در دانشگاه کنتیکت، می‌گوید: «این واقعاً عدد خوبی است. در شرایط بالینی، حتی کاهش ۵ میلی‌متر جیوه در فشار خون سیستولیک بهبود قابل‌توجهی به حساب می‌آید. پس وقتی چنین اثری از یک مداخله غذایی نه دارویی می‌بینیم، نتیجه بسیار امیدوارکننده است.»

پژوهشگران بر این باورند که میزان بالای پتاسیم در کیمچی اثرات سدیم را خنثی می‌کند و تعادل مایعات بدن را بهبود می‌بخشد. علاوه بر آن، باکتری‌های اسیدلاکتیک حاصل از تخمیر، می‌توانند به دفع سدیم و تقویت سلامت روده کمک کنند.

سوئون آن، پژوهشگر اصلی مطالعه، توضیح می‌دهد: «این نتایج نشان می‌دهد سایر اجزای کیمچی، مانند باکتری‌های مفید، می‌توانند اثرات پرفشاری ناشی از سدیم را جبران کنند.»

فواید کیمچی تنها به فشار خون محدود نیست. مطالعات گسترده‌تر نشان داده‌اند این غذای تخمیری به دلیل پروبیوتیک‌های فراوان، به حفظ تعادل میکروبیوم روده، بهبود هضم، کاهش نفخ و یبوست، و حتی کاهش علائم سندرم روده تحریک‌پذیر کمک می‌کند.

در یک مطالعه بزرگ در سال ۲۰۲۴ با حضور بیش از ۱۱۵ هزار نفر، مشخص شد مصرف روزانه یک تا سه وعده کیمچی با شاخص‌های سلامت متابولیک بهتر همراه است. برای مردان، کیمچی سنتی بر پایه کلم (بائچو) با شیوع کمتر چاقی مرتبط بود و برای هر دو جنس، کیمچی بر پایه ترب (ککدوگی) با کاهش چربی شکمی ارتباط داشت.

کیمچی تاریخی هزارساله دارد؛ روشی برای نگهداری سبزیجات و غذاهای دریایی در کوزه‌های سفالی بزرگ (اونگی) برای گذر از زمستان‌های سخت کره باستان. اکنون بیش از ۲۰۰ نوع مختلف کیمچی در کره وجود دارد و با گسترش فرهنگ کره، این خوراک تخمیری در سراسر جهان محبوب شده است. تنها در بازار ایالات متحده پیش‌بینی می‌شود ارزش آن تا سال ۲۰۳۵ به ۸٫۶ میلیارد دلار برسد.

