بلاتکلیفی مشتریان در «ایلیا موتور»؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو!

کارخانه صنایع خودروسازی ایلیا در شهر صنعتی کاوه در استان مرکزی قرار دارد

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی‌که صنایع خودروسازی ایلیا با تبلیغات گسترده از ورود محصولات متنوع به بازار ایران سخن می‌گوید، تجربه خریداران از نخستین خودرو‌های این شرکت چندان امیدوارکننده نیست.

دایون Y۵ که قرار بود یک شاسی‌بلند خانوادگی مقرون‌به‌صرفه باشد، امروز بیشتر به نمادی از کیفیت پایین و خدمات پس از فروش مبهم تبدیل شده است. حالا پرسش اصلی این است که «آیا موسو و دیگر محصولات جدید ایلیا می‌توانند سرنوشتی متفاوت پیدا کنند؟»

دایون Y۵ نه‌تنها با مشکلاتی، چون کیفیت پایین متریال، لگ توربو و ضعف ترمز روبه‌روست، بلکه به دلیل عدم تطبیق گیربکس آن با شرایط محیطی ایران، بسیاری از خودرو‌ها نیازمند تعویض کامل گیربکس شده‌اند. همین نقص اساسی موجب شده تعداد زیادی از این خودرو‌ها در نمایندگی‌ها و حتی کارخانه مرکزی ایلیا انباشت شوند و تحویل به مشتریان با تأخیر‌های طولانی همراه باشد. این وضعیت، نشانه‌ای روشن از نبود تطبیق فنی و عدم برنامه‌ریزی برای بازار داخلی است.

ایلیا موتور هرچند از ظرفیت تولید و عرضه چندین مدل سخن می‌گوید، اما وقتی پای خدمات پس از فروش به میان می‌آید، پاسخ روشنی وجود ندارد. شبکه نمایندگی‌ها، فهرست قطعات یدکی و شرایط دقیق گارانتی تاکنون به‌طور شفاف منتشر نشده و همین خلأ، بیش از هر چیز مشتریان را نگران کرده است. در بازاری که مصرف‌کنندگان تجربه‌های تلخی از برند‌های بی‌پشتوانه داشته‌اند، نبود تضمین خدمات می‌تواند اعتماد را در کوتاه‌ترین زمان نابود کند.

این شرکت اکنون با معرفی پیکاپ موسو یا موسو گرند-خان تلاش دارد برگ تازه‌ای در بازار رو کند. محصولی با ریشه کره‌ای که روی کاغذ می‌تواند رقیبی جدی برای پیکاپ‌های چینی و حتی مدل‌های قدیمی‌تر باشد. اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا ایلیا قرارداد مشخصی برای تأمین قطعات یدکی، آموزش تعمیرکاران و پشتیبانی بلندمدت بسته است؟ یا موسو نیز به سرنوشت دایون Y۵ دچار خواهد شد و مالکانش برای یافتن یک قطعه ساده به دردسر خواهند افتاد؟

واقعیت این است که در ایران تنها خودروسازان بزرگی، چون ایران‌خودرو و سایپا ـ با همه کاستی‌هایشان ـ توانسته‌اند شبکه گسترده خدمات پس از فروش ایجاد کنند. برای شرکتی تازه‌کار مانند ایلیا، ورود به بازاری که نیازمند پشتیبانی گسترده و بلندمدت است، بدون برنامه‌ریزی دقیق چیزی شبیه ورود به میدان مین خواهد بود. اگر شفافیت و تضمین‌های لازم ارائه نشود، موسو و دیگر محصولات ایلیا نیز دیر یا زود به همان سرنوشت دایون Y۵ دچار خواهند شد. این یعنی، وعده‌های بزرگ در تبلیغات و واقعیتی ناامیدکننده در تجربه مشتری.

ایلیا موتور امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است و با معرفی مدل های جدید محصولات وارداتی خود از جمله موسو خان، باو 212، آونترا اقدام به تبلیغات گسترده ای نموده است باید بدون تعارف فکری به حال سازمان خدمات پس از فروش و پشتبانی فنی خود نماید.

از یک‌سو معرفی محصولات جدید و تبلیغات گسترده می‌تواند تصویری پویا و آینده‌دار از این برند بسازد؛ اما از سوی دیگر، شکایت‌های مکرر از کیفیت پایین، اتفاقی مانند الزام به تعویض گیربکس در دایون Y۵ که می توانست قبل از وارد شدن به بازار ایران با یک تست پرفشار چندین کیلومتری مشخص شود ؛ نبود خدمات روشن، سایه‌ای سنگین بر آینده آن انداخته است.

قطعا مصرف‌کننده و خریداری انتظار دارد پیش از خرید، پاسخی شفاف و رسمی درباره آدرس نمایندگی‌ها، موجودی قطعات یدکی و جزئیات ضمانت‌نامه دریافت کنند. در غیر این صورت، هر محصول جدید ایلیا یا هر خودروساز و مونتاژکار دیگری، نه فرصتی تازه، که ریسکی پرهزینه برای خریداران خواهد بود.