En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بلاتکلیفی مشتریان در «ایلیا موتور»؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو!

در حالی که صنایع خودروسازی ایلیا با تبلیغات گسترده از ورود محصولات متنوع به بازار ایران خبر می‌دهد، تجربه خریداران از نخستین خودرو‌های این شرکت چندان امیدوارکننده نیست.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۴۹
| |
787 بازدید
|
۱

 

بلاتکلیفی مشتریان در ایلیا موتور؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو

کارخانه صنایع خودروسازی ایلیا در شهر صنعتی کاوه در استان مرکزی قرار دارد

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی‌که صنایع خودروسازی ایلیا با تبلیغات گسترده از ورود محصولات متنوع به بازار ایران سخن می‌گوید، تجربه خریداران از نخستین خودرو‌های این شرکت چندان امیدوارکننده نیست.

 دایون Y۵ که قرار بود یک شاسی‌بلند خانوادگی مقرون‌به‌صرفه باشد، امروز بیشتر به نمادی از کیفیت پایین و خدمات پس از فروش مبهم تبدیل شده است. حالا پرسش اصلی این است که «آیا موسو و دیگر محصولات جدید ایلیا می‌توانند سرنوشتی متفاوت پیدا کنند؟»

بلاتکلیفی مشتریان در ایلیا موتور؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو

دایون Y۵ نه‌تنها با مشکلاتی، چون کیفیت پایین متریال، لگ توربو و ضعف ترمز روبه‌روست، بلکه به دلیل عدم تطبیق گیربکس آن با شرایط محیطی ایران، بسیاری از خودرو‌ها نیازمند تعویض کامل گیربکس شده‌اند. همین نقص اساسی موجب شده تعداد زیادی از این خودرو‌ها در نمایندگی‌ها و حتی کارخانه مرکزی ایلیا انباشت شوند و تحویل به مشتریان با تأخیر‌های طولانی همراه باشد. این وضعیت، نشانه‌ای روشن از نبود تطبیق فنی و عدم برنامه‌ریزی برای بازار داخلی است.

ایلیا موتور هرچند از ظرفیت تولید و عرضه چندین مدل سخن می‌گوید، اما وقتی پای خدمات پس از فروش به میان می‌آید، پاسخ روشنی وجود ندارد. شبکه نمایندگی‌ها، فهرست قطعات یدکی و شرایط دقیق گارانتی تاکنون به‌طور شفاف منتشر نشده و همین خلأ، بیش از هر چیز مشتریان را نگران کرده است. در بازاری که مصرف‌کنندگان تجربه‌های تلخی از برند‌های بی‌پشتوانه داشته‌اند، نبود تضمین خدمات می‌تواند اعتماد را در کوتاه‌ترین زمان نابود کند.

بلاتکلیفی مشتریان در ایلیا موتور؛ از کابوس دایون Y۵ تا آینده نامعلوم موسو

این شرکت اکنون با معرفی پیکاپ موسو یا موسو گرند-خان تلاش دارد برگ تازه‌ای در بازار رو کند. محصولی با ریشه کره‌ای که روی کاغذ می‌تواند رقیبی جدی برای پیکاپ‌های چینی و حتی مدل‌های قدیمی‌تر باشد. اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا ایلیا قرارداد مشخصی برای تأمین قطعات یدکی، آموزش تعمیرکاران و پشتیبانی بلندمدت بسته است؟ یا موسو نیز به سرنوشت دایون Y۵ دچار خواهد شد و مالکانش برای یافتن یک قطعه ساده به دردسر خواهند افتاد؟

واقعیت این است که در ایران تنها خودروسازان بزرگی، چون ایران‌خودرو و سایپا ـ با همه کاستی‌هایشان ـ توانسته‌اند شبکه گسترده خدمات پس از فروش ایجاد کنند. برای شرکتی تازه‌کار مانند ایلیا، ورود به بازاری که نیازمند پشتیبانی گسترده و بلندمدت است، بدون برنامه‌ریزی دقیق چیزی شبیه ورود به میدان مین خواهد بود. اگر شفافیت و تضمین‌های لازم ارائه نشود، موسو و دیگر محصولات ایلیا نیز دیر یا زود به همان سرنوشت دایون Y۵ دچار خواهند شد. این یعنی، وعده‌های بزرگ در تبلیغات و واقعیتی ناامیدکننده در تجربه مشتری.

ایلیا موتور امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده است و با معرفی مدل های جدید محصولات وارداتی خود از جمله موسو خان، باو 212، آونترا اقدام به تبلیغات گسترده ای نموده است باید بدون تعارف فکری به حال سازمان خدمات پس از فروش و پشتبانی فنی خود نماید.

از یک‌سو معرفی محصولات جدید و تبلیغات گسترده می‌تواند تصویری پویا و آینده‌دار از این برند بسازد؛ اما از سوی دیگر، شکایت‌های مکرر از کیفیت پایین، اتفاقی مانند  الزام به تعویض گیربکس در دایون Y۵ که می توانست قبل از وارد شدن به بازار ایران با یک تست پرفشار چندین کیلومتری مشخص شود ؛ نبود خدمات روشن، سایه‌ای سنگین بر آینده آن انداخته است.

قطعا مصرف‌کننده و خریداری  انتظار دارد  پیش از خرید، پاسخی شفاف و رسمی درباره آدرس نمایندگی‌ها، موجودی قطعات یدکی و جزئیات ضمانت‌نامه دریافت کنند. در غیر این صورت، هر محصول جدید ایلیا یا هر خودروساز و مونتاژکار دیگری، نه فرصتی تازه، که ریسکی پرهزینه برای خریداران خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلیا خودرو خودروسازی مونتاژکاری حقوق مصرف کننده خودرو چینی خدمات پس از فروش ایران‌ بازار خودرو
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدیدترین اخبار از بازار خودرو
آیا ایجاد قطب سوم خودروسازی به رقابتی‌تر شدن خودروسازی کمک می‌کند؟
توجیه معاون وزیر صنعت برای مونتاژکاری پژو ۲۰۰۸
قیمت‌های فعلی خودرو به زیان خودروساز و مشتریان است
ایران دوازدهمین بازار بزرگ خودرو در جهان شد
چانگان دیپال راهی بازر شد + قیمت
افزایش قیمت عجیب خودروهای خارجی‌ها
رونق چشمگیر بازار خودروهای برقی در دانمارک
ورود خودرو های تایوانی به بازار خودرو ایران
از ممنوعیت واردات و آزادسازی قیمت خودرو، تا ۴.۷ میلیارد دلار دولتی و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به دو خودروساز! آقای وزیر باز هم حمایت ویژه لازم است؟
کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو تصویب شد
نقش خودروهای چینی در بازار ایران
شاسی بلند پرآپشن چینی ارزان‌تر از پژو ۲۰۷! + عکس
رونمایی از شاسی بلند ترامپچی S۷ در چین
ورود دو خودرو چینی جدید به بازار ایران
خودروسازان دولتی، باید همانند خودروسازان خصوصی فعالیت کنند
حمایت از حقوق نداشته!
نوسان نرخ ارز عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت خودرو در بازار
خودرو چینی ۷۷ میلیونی، با یک ستاره کیفی!
زمانی برای پایان مونتاژکاری خودروسازان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
5
پاسخ
فردا موتور هم از همه بدقول تر بود حالا بهانه زدن کارخانه اش هم جور کرده دو ساله نه پول مردم را میده نه ماشین.
کاه و یونجه خریده بودیم الان با پولش میشد تویوتا خرید.
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۷ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005a0P
tabnak.ir/005a0P