En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسحاقی به هلدینگ خلیج فارس پیوست

مهندس عیسی اسحاقی از مدیران موفق صنعت نفت و پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس پیوست.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۴۴
| |
5 بازدید
اسحاقی به هلدینگ خلیج فارس پیوست

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اسحاقی طی حکمی از سوی دکتر خلیلی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان معاون برنامه ریزی راهبردی و توسعه و همچنین عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی لردگان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوره و امونیاک در هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.

وی دارای ۱۹ سال سابقه بنگاهداری در شرکتهای بزرگ نفتی و پتروشیمی به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره در پتروشیمی شازند، نفت ایرانول، نفت بهران، صنایع تجیهزات نفت و پتروشیمی خارک به عنوان رییس هیات مدیره موظف مشغول بود و پیش از این مدیر عامل نفت ایرانول بود که به عنوان واحد نمونه سال ۱۴۰۳ انتخاب و از رییس جمهور یک  ماه پیش تندیس زرین به دلیل عملکرد بی نظیر ایرانول در سال کذشته دریافت کرد.

با توجه به تاکید ویژه دکتر شریعتمداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی حضور اسحاقی می تواند در جهت توسعه پترول به عنوان یکی از بزرگترین زیر مجموعه های این هلدینگ کمک شایانی کند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
هلدینگ خلیج فارس پتروشیمی خلیج فارس محمد شریعتمداری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۹۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a0K
tabnak.ir/005a0K