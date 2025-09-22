اسحاقی به هلدینگ خلیج فارس پیوست

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اسحاقی طی حکمی از سوی دکتر خلیلی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان معاون برنامه ریزی راهبردی و توسعه و همچنین عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی لردگان به عنوان بزرگترین تولید کننده اوره و امونیاک در هلدینگ خلیج فارس منصوب شد.

وی دارای ۱۹ سال سابقه بنگاهداری در شرکتهای بزرگ نفتی و پتروشیمی به عنوان مدیر عامل و رییس هیات مدیره در پتروشیمی شازند، نفت ایرانول، نفت بهران، صنایع تجیهزات نفت و پتروشیمی خارک به عنوان رییس هیات مدیره موظف مشغول بود و پیش از این مدیر عامل نفت ایرانول بود که به عنوان واحد نمونه سال ۱۴۰۳ انتخاب و از رییس جمهور یک ماه پیش تندیس زرین به دلیل عملکرد بی نظیر ایرانول در سال کذشته دریافت کرد.

با توجه به تاکید ویژه دکتر شریعتمداری مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس به توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی حضور اسحاقی می تواند در جهت توسعه پترول به عنوان یکی از بزرگترین زیر مجموعه های این هلدینگ کمک شایانی کند.