شرط دیدار پزشکیان و ترامپ چیست؟

درحالیکه کمتر از یک هفته تا زمان اجرای مکانیسم ماشه فرصت باقیست، ایران و اروپا در نیویورک پای میز مذاکره می نشینند تا شاید این گفتگوها راه را برای بمب خبری باز کند: دیدار پزشکیان و ترامپ.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ گفته می‌شود ایران برای گفت‌و‌گو با دیپلمات‌های اروپایی با طرحی تازه رهسپار نیویورک شده است که البته جزئیاتی از آن در دست نیست.

پیش از این گفته می‌شد که ایران پیشنهاد رقیق سازی اورانیوم ۶۰ درصدی را به ویتاف مذاکره کننده آمریکایی داده است، اما این طرح به دلیل آنکه غربی‌ها آن را تایید شده از سوی کل حاکمیت در ایران ندانسته‌اند، رد کرده‌اند.

در صورتی که ایران و اروپا بتوانند در نیویورک بر سر یک راه حل همه جانبه به توافق برسند، احتمالا مکانیسم ماشه به تعویق بیفتد و راه برای گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا باز شود.

چشم‌ها به مذاکرات مسعود و عباس در نیویورک

برخی می‌گویند شاید در صورت مثبت بودن نتیجه گفت‌و‌گو‌ها در نیویورک، پزشکیان ملاقاتی با ترامپ داشته باشد. همان خواسته‌ای که رئیس جمهور آمریکا از سال ۲۰۱۶ تاکنون دنبال می‌کرده است.

البته توافق در نیویورک راهی چندان هموار نیست و ممکن است اسرائیل در صورت پیشرفت مذاکرات، برای برهم زدن آن تلاش کند. همان کاری را که این رژیم پس از ۵ دور مذاکره در مسقط انجام داد.

در داخل هم مخالفت‌ها با هر گونه توافق احتمالی زیاد است. شاید برای همین عراقچی که قرار بود برای دیدار با اروپایی‌ها اول به وین رفته و سپس عازم نیویورک شود، ترجیح داد یکسره عازم ایالات متحده شده و همانجا مسیر گفت‌و‌گو را پیش ببرد.

یکی پای خود را لای در دیپلماسی بگذارد

هرچه هست، این هفته، زمان بسیار مهمی برای دیپلماسی است. اگر عراقچی و پزشکیان بتوانند طرحی هوشمندانه را با اروپا و آمریکا به اشتراک بگذارند، ممکن است فشار‌ها بر کشور کاهش یافته و نقشه اسرائیل برای محاصره همه جانبه ایران شکست بخورد. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، با فعالسازی مکانیسم ماشه و پاسخ احتمالی ایران به آن، مسیر گفت‌و‌گو و توافقات بعدی بسیار ناهموار خواهد شد.

برای همین، حالا نگاه‌ها به مسعود پزشکیان و عباس عراقچی است که آیا می‌توانند تجربه سال ۹۲ روحانی و ظریف را تکرار کنند و راه را برای توافقاتی بزرگتر بگشایند، یا همه چز به گفت‌و‌گو‌های بی حاصل و بی نتیجه و سخنرانی‌های نمادین ختم خواهد، بی آنه گشایشی تازه رخ دهد.