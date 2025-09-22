En
جدیدترین آمار شهدا و جانبازان جنگ ۱۲ روزه اعلام شد

دولت مکلف کرد تا پایان شهریور ماه احراز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شود که این اقدام قبل از پایان شهریور ماه انجام شد و اکنون احراز شهادت تمام شهدا انجام شده است.
جدیدترین آمار شهدا و جانبازان جنگ ۱۲ روزه اعلام شد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: احراز شهادت تمامی شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در جنایاتی که رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انجام داد، هزار و ۶۴ نفر به شهادت رسیدند و ۵ هزار و ۸۰۰ نفر مجروح شدند که ۹۲ درصد از آنان به صورت سرپایی مداوا و مرخص شده‌اند.

وی افزود: دولت مکلف کرد تا پایان شهریور ماه احراز شهادت این شهدای عزیز انجام شود که این اقدام قبل از پایان شهریور ماه انجام شد و اکنون احراز شهادت تمام شهدا انجام شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد که تمامی تعهدات قانونی مربوط به خانواده‌های معظم شهدا، در حال انجام است.

وی در خصوص جانبازان جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه گفت: فرآیندی برای تسریع در تعیین درصد جانبازی تعریف شده است. بر اساس این فرآیند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است تا مدارک بالینی را از بیمارستان‌ها جمع‌آوری و برای شورای تأمین استان‌ها ارسال کنند.

وی افزود: برای تسریع در انجام کار اختیار ویژه‌ای به استان‌ها تفویض شده است تا در خود استان‌ها کمیسیون پزشکی تشکیل شود و بر اساس مدارک بالینی، درصد جانبازی مشخص شود که در این خصوص استان‌های ما در انتظار دریافت این مدارک هستند.

اوحدی در پایان از شورای تأمین تمامی استان‌ها درخواست کرد تا هرچه سریع‌تر مدارک بالینی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنند و به بنیاد شهید استان‌ها تحویل دهند.

وی گفت: حداکثر ظرف دو هفته، نتیجه کمیسیون پزشکی بنیاد شهید برای تعیین درصد جانبازی اعلام خواهد شد.

