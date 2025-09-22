En
ساعات کاری ادارات البرز از مهر به روال عادی برگشت

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از بازگشت ساعات کاری ادارات البرز به روال عادی از ابتدای مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان البرز، به نقل از روابط عمومی استانداری البرز «مهدی فراهانی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز اظهار کرد: از روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به روال عادی گذشته بازمی‌گردد.

وی افزود: بر این اساس، ساعات کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر خواهد بود و در روز‌های پنج‌شنبه نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: تغییر ساعات کاری در ماه‌های اخیر به منظور مدیریت مصرف انرژی اجرا شد که با پایان دوره گرمای شدید، شرایط عادی از ابتدای مهرماه برقرار می‌شود.

