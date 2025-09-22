ساعات کاری ادارات البرز از مهر به روال عادی برگشت

به گزارش خبرنگار تابناک از استان البرز، به نقل از روابط عمومی استانداری البرز «مهدی فراهانی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز اظهار کرد: از روز سهشنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعات کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان به روال عادی گذشته بازمیگردد.
وی افزود: بر این اساس، ساعات کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ تعیین شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: تغییر ساعات کاری در ماههای اخیر به منظور مدیریت مصرف انرژی اجرا شد که با پایان دوره گرمای شدید، شرایط عادی از ابتدای مهرماه برقرار میشود.
