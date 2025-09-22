استاندار سمنان با اشاره به تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: ساعت کاری برای دستگاه‌های اجرایی از شنبه تا سه‌شنبه از ساعت هفت تا ۱۶ و چهارشنبه‌ها از هفت تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه تعیین شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدجواد کولیوند روز دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی سمنان در سالن یادگار امام (ره) افزود: تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزانه نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان سمنان، با هدف تکریم خانواده و مدیریت انرژی با رای اعضای شورای برنامه‌ریزی استان سمنان تصویب شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدماتی از جمله نظامی، انتظامی و بهداشت و درمان، پنجشنبه‌ها تعطیل و ساعت کاری روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۶ مقرر شد که از ساعت ۱۴ و۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۶ امکان دورکاری برای کارکنان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: اگر کارمند دستگاه اجرایی به دستور مدیر تا ساعت ۱۶ موظف به حضور در اداره باشد، باید طبق قانون، به آنان ناهار یا هزینه ناهار پرداخت شود.

ملاحظات ساعت کاری برای شاغلانی که دارای دانش‌آموز هستند

استاندار سمنان بیان کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، اگر والدین هر دو کارمند باشند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت شرایط و فراهم‌سازی استفاده از یک ساعت کاری شناور برای آغاز روز ویژه شاغلانی هستند که والدینِ فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان، یا فرزند زیر ۶ سال محسوب می‌شوند.

کولیوند ادامه داد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی با وجود تغییر ساعت‌کاری، سقف ۴۴ ساعت کاری در هفته را محقق می‌کنند.

وی گفت: بازه زمانی اجرای مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزانه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ است.

استاندار سمنان با بیان اینکه سقف ۴۴ ساعت کار در هفته بخشی از قانون امور استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: طبق اعلام‌ها لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه برای تصویب تقدیم به شورای نگهبان شده است.