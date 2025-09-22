En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پنجشنبه‌ها در این استان تا پایان سال تعطیل اعلام شد

استاندار سمنان با اشاره به تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان تا پایان سال ۱۴۰۴ گفت: ساعت کاری برای دستگاه‌های اجرایی از شنبه تا سه‌شنبه از ساعت هفت تا ۱۶ و چهارشنبه‌ها از هفت تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه تعیین شد.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۱۵
| |
754 بازدید
پنجشنبه‌ها در این استان تا پایان سال تعطیل اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدجواد کولیوند روز دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی سمنان در سالن یادگار امام (ره) افزود: تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزانه نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان سمنان، با هدف تکریم خانواده و مدیریت انرژی با رای اعضای شورای برنامه‌ریزی استان سمنان تصویب شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی به جز دستگاه‌های خدماتی از جمله نظامی، انتظامی و بهداشت و درمان، پنجشنبه‌ها تعطیل و ساعت کاری روز‌های شنبه تا چهارشنبه از ساعت هفت تا ۱۶ مقرر شد که از ساعت ۱۴ و۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۶ امکان دورکاری برای کارکنان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: اگر کارمند دستگاه اجرایی به دستور مدیر تا ساعت ۱۶ موظف به حضور در اداره باشد، باید طبق قانون، به آنان ناهار یا هزینه ناهار پرداخت شود.

ملاحظات ساعت کاری برای شاغلانی که دارای دانش‌آموز هستند

استاندار سمنان بیان کرد: طبق مصوبه هیات وزیران، اگر والدین هر دو کارمند باشند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت شرایط و فراهم‌سازی استفاده از یک ساعت کاری شناور برای آغاز روز ویژه شاغلانی هستند که والدینِ فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان، یا فرزند زیر ۶ سال محسوب می‌شوند.

کولیوند ادامه داد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی با وجود تغییر ساعت‌کاری، سقف ۴۴ ساعت کاری در هفته را محقق می‌کنند.

وی گفت: بازه زمانی اجرای مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها و تغییر ساعت کاری روزانه تا پایان اسفند ۱۴۰۴ است.

استاندار سمنان با بیان اینکه سقف ۴۴ ساعت کار در هفته بخشی از قانون امور استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: طبق اعلام‌ها لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه برای تصویب تقدیم به شورای نگهبان شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلی پنجشنبه ها ساعت کاری استان سمنان ساعات اداری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وضعیت ساعت کاری بانک‌ها اعلام شد
درخواست پرستاران در پی تعطیلی پنجشنبه‌ها
مهاجرانی: ساعات کاری ادارات تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۸۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005Zzr
tabnak.ir/005Zzr