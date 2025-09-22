وحشت در بازار ارز دیجیتال؛ سقوط ۹۰ درصدی!

بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، شاهد سقوط قابل توجه اغلب رمزارزهای اصلی بود؛ بهگونهای که بهای بیتکوین با افت ۲.۰۸ درصدی به ۱۱۲ هزار و ۹۱۸ دلار رسید و اتریوم با کاهش شدید ۵.۷۸ درصدی، در سطح ۴۱۹۳ دلار معامله شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، این ریزش گسترده همزمان با فشارهای فروش در بازار و افزایش نگرانیهای سرمایهگذاران رخ داده است.
افت دستهجمعی کوینهای برتر
بر اساس دادههای بازار، بایننسکوین با افت ۳.۲۵ درصدی، به ۱۰۱۴.۷ دلار تنزل یافت و سولانا با کاهش ۴.۹۲ درصدی، در سطح ۲۲۴.۹۳ دلار ایستاد.
کاردانو با ریزش ۷.۰۳ درصدی به ۰.۸۲۲۷ دلار سقوط کرد و ریپل نیز ۵.۲۰ درصد افت داشت و به ۲.۸۱۸۲ دلار رسید.
کاهش شدید در آلتکوینهای مطرح
پولکادات با افت ۶.۱۵ درصد به ۴.۰۱ دلار و آوالانچ با کاهش ۶.۵۱ درصد به ۳۰.۸۸ دلار معامله شد.
پالیگان ۷.۳۸ درصد از ارزش خود را از دست داد و با قیمت ۰.۲۳ دلار خرید و فروش شد.
کازموس نیز با کاهش ۵.۰۹ درصدی به ۴.۱۸ دلار رسید.
برهم خوردن تعادل در بازار دیفای
در بازار ارزهای دیفای، لایتکوین با افت ۶.۲۸ درصدی به ۱۰۶.۹۳ دلار تنزل یافت و یونیسوآپ با ریزش ۹.۴۲ درصدی به ۸.۲۰ دلار سقوط کرد.
الگورند هم با کاهش ۸.۰۲ درصدی در سطح ۰.۲۱ دلار قرار گرفت. بهای بیتکوینکش نیز با افت ۳.۴۶ درصدی به ۵۷۳.۶۱ دلار رسید.
استیبلکوینها؛ کمنوسان اما در مسیر فشار عرضه
تنها استیبلکوین مهم این فهرست، دای بود که تقریباً بدون تغییر و با افت ناچیز ۰.۰۱ درصدی در محدوده ۰.۹۹۹۶۹ دلار باقیماند و نقش تثبیتکنندهای در معاملات امروز ایفا کرد.
این افت دستهجمعی، بر اساس ارزیابی کارشناسان بازار، تحتتأثیر همزمان فشار فروش مؤسسات بزرگ، تعدیل سود معاملهگران کوتاهمدت و نگرانی از سیاستهای انقباضی در بازارهای مالی جهانی رخ داده است.
