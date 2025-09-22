En
هشدار نماینده مجلس به هیات‌مدیره سرخابی‌ها

نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس قصد دارد مدیران سرخابی‌ها را برای پاسخگویی به مجلس فرا بخواند. از هیئت‌مدیره استقلال دعوت کرده‌ایم و مدیران پرسپولیس نیز به‌ زودی باید در برابر نمایندگان مردم پاسخ دهند.
نماینده مجلس: مدیران استقلال و پرسپولیس باید پاسخگو باشند/ یک ایجنت ۳ میلیارد پول گرفته

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح ،  روح‌الله لک علی آبادی، نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از وضعیت نابسامان فوتبال و قراردادهای نجومی غیرشفاف انتقاد کرد و اظهار داشت: امروز میلیاردها تومان پول از جیب مردم و بیت‌المال خرج فوتبال می‌شود؛ اما دستاوردی برای هواداران و جامعه ندارد.

وی گفت: تیم‌های دولتی با بودجه‌های کلان اداره می‌شوند، اما محصول آن چیزی جز ناکامی و نارضایتی هواداران نبوده است. مردم حق دارند بدانند این پول‌ها کجا خرج شده و چرا به نتیجه نمی‌رسد.

لک علی آبادی با اشاره به قراردادهای غیرشفاف و ارقام غیرقابل‌باور افزود:یک ایجنت داخلی برای انتقال بازیکن سه میلیارد تومان گرفته یا بازیکنی بدون حتی یک دقیقه حضور در میدان قرارداد پنجاه میلیاردی بسته است! ارزش واقعی بازیکنان در سایت‌های بین‌المللی مشخص است، اما چندین برابر همان مبلغ میان دلال‌ها و واسطه‌ها جابه‌جا می‌شود. این یعنی بیت‌المال به تاراج می‌رود.

نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کمبود بودجه نیست بلکه سوءمدیریت و زدوبندهای پشت‌پرده است، خاطرنشان کرد: منابعی که می‌توانست برای فوتبال پایه، پرورش استعدادها و توسعه در مناطق محروم خرج شود، امروز قربانی لابی‌گری‌های سیاسی و لج‌بازی‌های کودکانه مدیران شده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش ادامه داد: مجلس قصد دارد مدیران سرخابی‌ها را برای پاسخگویی به مجلس فرا بخواند. از هیات‌مدیره استقلال دعوت کرده‌ایم و مدیران پرسپولیس نیز به‌ زودی باید در برابر نمایندگان مردم پاسخ دهند.

وی ادامه داد:قراردادهای رسمی و غیررسمی باید شفاف شوند. هر ریالی که از بیت‌المال خرج شده، باید حساب و کتاب داشته باشد. اگر فساد یا تبانی اثبات شود، با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت.

لک علی آبادی با اشاره به تصمیم تازه مجلس گفت: در صورت موافقت هیات رئیسه و نمایندگان کمیته ویژه‌ای برای تحقیق و تفحص از قراردادهای میلیاردی و اسپانسرهای دولتی تشکیل خواهد شد. اگر دلالی، لابی‌گری یا زدوبند وجود داشته باشد، بدون پرده‌پوشی اعلام خواهد شد. مجلس در برابر سوءاستفاده‌گران کوتاه نخواهد آمد؛ فوتبال ملک شخصی عده‌ای نیست، متعلق به مردم است.

وی در پایان با خطاب به هواداران تصریح کرد:هواداران حق دارند مطالبه‌گر باشند و مجلس نیز در کنار آنان خواهد ایستاد. بیت‌المال باید در مسیر درست هزینه شود، نه اینکه به جیب واسطه‌ها و مدیران ناکارآمد سرازیر شود. دوران بی‌حساب‌وکتابی در فوتبال تمام خواهد شد. فوتبال متعلق به مردم است و بیت‌المال باید در مسیر درست هزینه شود؛ نه اینکه قربانی دلالی، لابی‌گری شود همانطور که گفتم مجلس در کنار مردم ایستاده است و اجازه ادامه این روند را نمی‌دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 
استقلال مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی پرسپولیس
