En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام جنجالی و جدید رئیس‌جمهور آمریکا

رئیس جمهوری آمریکا در مراسم یادبود چارلی کرک با بیان اینکه از مخالفان خود متنفر هستم، افزود، باید دین را به این کشور بازگردانیم.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۷۵
| |
163 بازدید
پیام جنجالی و جدید رئیس‌جمهور آمریکا

 

دونالد ترامپ روز یکشنبه در سخنرانی خود از کرک به عنوان «الهام گرفته از ایمان و عاشق آزادی» یاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ و چندین سخنران دیگر، از جمله جی. دی. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، کرک را «شهید» نامیدند.

وی گفت: بزرگترین مبلغ ما برای آزادی آمریکا جاودانه شد. او اکنون شهید آزادی آمریکاست.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار «بیداری معنوی» شد و گفت: ما باید دین را به آمریکا بازگردانیم زیرا بدون مرز، قانون و نظم و دین، واقعاً دیگر کشوری وجود ندارد. ما می‌خواهیم دین به آمریکا بازگردد. ما می‌خواهیم خدا را به آمریکای زیبایمان بازگردانیم، به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است. ما می‌خواهیم خدا بازگردد.

اما همسر چارلی کرک، در مراسم یادبود عمومی، قاتل شوهر خود را در مقابل دهها هزار نفر بخشید و دونالد ترامپ در یک سخنرانی متضاد و سیاسی، «نفرت» خود را از مخالفانش اعلام کرد.

اریکا کرک در سخنرانی خود در آریزونا درحالی که احساساتی شده بود، گفت: شوهرم می‌خواست مردان جوان را نجات دهد، درست مثل کسی که جانش را گرفت. من آن مرد جوان را می‌بخشم. من او را می‌بخشم چون این کاری بود که مسیح انجام داد و کاری است که چارلی هم انجام می‌داد.

همسر کرک در تضاد کامل با سخنان رئیس جمهور افزود: پاسخ نفرت، نفرت نیست. پاسخی که ما از انجیل می‌دانیم عشق است و همیشه عشق، عشق به دشمنانمان و عشق به کسانی که ما را آزار می‌دهند باید وجود داشته باشد.

زمانی که نوبت به ترامپ رسید تا مراسم طولانی یادبود کرک را به پایان برساند، وی از کرک و همسر او به خاطر «مخالفت» با آن‌ها در برخورد با دشمنان سیاسی عذرخواهی کرد.

ترامپ در مورد کرک گفت: او از مخالفانش متنفر نبود. او بهترین آرزو را برای آنها داشت. من در این خصوص با چارلی اختلاف نظر داشتم. من از مخالفانم متنفرم و برای آن‌ها بهترین آرزو را نمی‌کنم. در این زمینه متأسفم. متأسفم اریکا.

وی همچنین ادعا کرد که دولتش «درمانی برای پیماری اوتیسم پیدا کرده است» و در مورد تعرفه‌های تجاری خود توضیح داد.

به گزارش ایرنا، چارلی کرک (Charlie Kirk) فعال سیاسی و بنیان‌گذار گروه محافظه‌کار «ترنینگ پوینت یواس‌ای» (نقطه عطف آمریکا) بود که به خاطر سخنرانی‌ها و فعالیت‌هایش در حمایت از سیاست‌ها و نامزدهای جمهوری‌خواه، به‌ویژه دونالد ترامپ، شناخته می‌شد.

او ۱۰ روز پیش در یک گردهمایی دانشگاهی در یوتا به ضرب گلوله کشته شد. پس از مرگ او، همسرش اریکا کرک قرار است مدیریت این گروه را بر عهده بگیرد.

کرک که مؤسس سازمان محافظه‌کار جوانان به شمار می‌آید، نقشی اساسی در جلب حمایت رای‌دهندگان جوان به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) داشت.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ سخنرانی ترامپ مراسم یادبود چارلی کرک ترور دین شهید آزادی آمریکا
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر تک تیراندازی که چارلی کرک را ترور کرد
اولین تصویر از تایلر رابینسون مظنون به قتل چارلی کرک 
تصویر لحظه فرار مظنون ترور چارلی کرک
چارلی کرک که بود؟
پای زلنسکی به پرنده قتل چارلی کرک باز شد!
واکنش کاربر آمریکایی به ترور چارلی کرک در واشینگتن
دیدار جنجالی ترامپ و ماسک+عکس
ترور چارلی کِرک
تصاویر عملیات تعقیب چارلی کرک
بوسه ترامپ بر گونه اریکاکرک همسر چارلی کرک+عکس
عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا: ترور، به نفع ترامپ تمام می شود/حادثه ساختگی نبود
اولین تصاویر از مظنون تیراندازی به حامی دونالد ترامپ
جلد مجله تایم پس از ترور چارلی کرک: کافی است
«چارلی کرک» روزنامه نگار حامی ترامپ ترور شد
پای یک دختر ایرانی به قتل چارلی کرک باز شد
تصاویر تازه از لحظه فرار عامل ترور چارلی کرک
ترامپ: به خاطر دموکراسی تیر خوردم!
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18
پناهیان: لازمه آزادی یک ملت، مدیریت ولایی است
واکنش ترامپ به ترور «چارلی کرک»
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۴۵ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۴ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005ZzD
tabnak.ir/005ZzD