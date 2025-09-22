دونالد ترامپ روز یکشنبه در سخنرانی خود از کرک به عنوان «الهام گرفته از ایمان و عاشق آزادی» یاد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ و چندین سخنران دیگر، از جمله جی. دی. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، کرک را «شهید» نامیدند.
وی گفت: بزرگترین مبلغ ما برای آزادی آمریکا جاودانه شد. او اکنون شهید آزادی آمریکاست.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار «بیداری معنوی» شد و گفت: ما باید دین را به آمریکا بازگردانیم زیرا بدون مرز، قانون و نظم و دین، واقعاً دیگر کشوری وجود ندارد. ما میخواهیم دین به آمریکا بازگردد. ما میخواهیم خدا را به آمریکای زیبایمان بازگردانیم، به گونهای که تاکنون سابقه نداشته است. ما میخواهیم خدا بازگردد.
اما همسر چارلی کرک، در مراسم یادبود عمومی، قاتل شوهر خود را در مقابل دهها هزار نفر بخشید و دونالد ترامپ در یک سخنرانی متضاد و سیاسی، «نفرت» خود را از مخالفانش اعلام کرد.
اریکا کرک در سخنرانی خود در آریزونا درحالی که احساساتی شده بود، گفت: شوهرم میخواست مردان جوان را نجات دهد، درست مثل کسی که جانش را گرفت. من آن مرد جوان را میبخشم. من او را میبخشم چون این کاری بود که مسیح انجام داد و کاری است که چارلی هم انجام میداد.
همسر کرک در تضاد کامل با سخنان رئیس جمهور افزود: پاسخ نفرت، نفرت نیست. پاسخی که ما از انجیل میدانیم عشق است و همیشه عشق، عشق به دشمنانمان و عشق به کسانی که ما را آزار میدهند باید وجود داشته باشد.
زمانی که نوبت به ترامپ رسید تا مراسم طولانی یادبود کرک را به پایان برساند، وی از کرک و همسر او به خاطر «مخالفت» با آنها در برخورد با دشمنان سیاسی عذرخواهی کرد.
ترامپ در مورد کرک گفت: او از مخالفانش متنفر نبود. او بهترین آرزو را برای آنها داشت. من در این خصوص با چارلی اختلاف نظر داشتم. من از مخالفانم متنفرم و برای آنها بهترین آرزو را نمیکنم. در این زمینه متأسفم. متأسفم اریکا.
وی همچنین ادعا کرد که دولتش «درمانی برای پیماری اوتیسم پیدا کرده است» و در مورد تعرفههای تجاری خود توضیح داد.
به گزارش ایرنا، چارلی کرک (Charlie Kirk) فعال سیاسی و بنیانگذار گروه محافظهکار «ترنینگ پوینت یواسای» (نقطه عطف آمریکا) بود که به خاطر سخنرانیها و فعالیتهایش در حمایت از سیاستها و نامزدهای جمهوریخواه، بهویژه دونالد ترامپ، شناخته میشد.
او ۱۰ روز پیش در یک گردهمایی دانشگاهی در یوتا به ضرب گلوله کشته شد. پس از مرگ او، همسرش اریکا کرک قرار است مدیریت این گروه را بر عهده بگیرد.
کرک که مؤسس سازمان محافظهکار جوانان به شمار میآید، نقشی اساسی در جلب حمایت رایدهندگان جوان به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) داشت.
