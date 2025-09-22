قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه

قیمت خودرو امروز 31 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو به‌شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت. افزایش نرخ دلار منجر به رشد قیمت برخی مدل‌های مونتاژی و همین امر باعث تقویت انتظارات تورمی در میان خریداران شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که چشم‌انداز باثباتی برای بازار ارز ترسیم نشود، خودرو نیز به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در معرض افزایش‌های مقطعی قرار دارد. با این حال، توان خرید و کشش بازار خودرو دیگر مانند گذشته نیست.

سطح معاملات در بازار خودرو همچنان پایین گزارش می‌شود. بسیاری از خریداران واقعی به دلیل کاهش قدرت خرید و تردید نسبت به آینده اقتصادی، از ورود به بازار خودداری می‌کنند. کارشناسان تاکید دارند که تحریک تقاضای مصرفی مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی و سیاست‌های اعتباری هدفمند است.

قیمت خودروهای داخلی

میان محصولات آبی‌پوشان جاده مخصوص، دنا پلاس بورسی 38 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 995 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 923 میلیون تومان معامله شود. همچنین پژو 207 با موتور TU3، امروز افت قیمت 6 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 817 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات سایپا، کوییک RS و ساینا GX دوگانه‌سوز، رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کردند و به ترتیب با نرخ 562 میلیون تومان و 645 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسیدند. همچنین، شاهین اتوماتیک G رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 35 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L8 سردمدار گرانی میان خودروهای مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور چینی 95 میلیون تومان گران شد تا با نرخ چهار میلیارد و 270 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. همچنین، پیکاپ فوتون رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 780 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

آیزو 8 امروز 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 490 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، آریزو 6 جی‌تی رشد 85 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 470 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد پیکاپ G9 که روز گذشته رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرده بود، در ادامه روند صعودی خود، در روز جاری نیز 60 میلیون تومان دیگر گران شده است. این پیکاپ مونتاژی امروز با نرخ سه میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

