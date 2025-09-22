En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه

قیمت خودرو امروز 31 شهریور 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۶۷
| |
359 بازدید

قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه

قیمت خودرو امروز 31 شهریور 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو به‌شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت. افزایش نرخ دلار منجر به رشد قیمت برخی مدل‌های مونتاژی و همین امر باعث تقویت انتظارات تورمی در میان خریداران شد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که چشم‌انداز باثباتی برای بازار ارز ترسیم نشود، خودرو نیز به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در معرض افزایش‌های مقطعی قرار دارد. با این حال، توان خرید و کشش بازار خودرو دیگر مانند گذشته نیست.

سطح معاملات در بازار خودرو همچنان پایین گزارش می‌شود. بسیاری از خریداران واقعی به دلیل کاهش قدرت خرید و تردید نسبت به آینده اقتصادی، از ورود به بازار خودداری می‌کنند. کارشناسان تاکید دارند که تحریک تقاضای مصرفی مستلزم ایجاد ثبات اقتصادی و سیاست‌های اعتباری هدفمند است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه

میان محصولات آبی‌پوشان جاده مخصوص، دنا پلاس بورسی 38 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 995 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 923 میلیون تومان معامله شود. همچنین پژو 207 با موتور TU3، امروز افت قیمت 6 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 817 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات سایپا، کوییک RS و ساینا GX دوگانه‌سوز، رشد 18 میلیون تومانی را تجربه کردند و به ترتیب با نرخ 562 میلیون تومان و 645 میلیون تومان به بنگاه‌های معاملاتی رسیدند. همچنین، شاهین اتوماتیک G رشد 12 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 35 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه

لوکانو L8 سردمدار گرانی میان خودروهای مونتاژی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور چینی 95 میلیون تومان گران شد تا با نرخ چهار میلیارد و 270 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. همچنین، پیکاپ فوتون رشد 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 780 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

آیزو 8 امروز 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 490 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، آریزو 6 جی‌تی رشد 85 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 470 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد پیکاپ G9 که روز گذشته رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرده بود، در ادامه روند صعودی خود، در روز جاری نیز 60 میلیون تومان دیگر گران شده است. این پیکاپ مونتاژی امروز با نرخ سه میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو ایران خودرو سایپا قیمت خودرو خرید خودرو فروش خودرو خودرو داخلی خودرو مونتاژی خودرو خارجی تولید داخل
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 4 مرداد
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 18 تیرماه
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکم شهریور
قیمت خودرو در بازار امروز 13 خرداد
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو امروز 26 شهریور 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 25 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 30 اردیبهشت
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 13 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 18 خردادماه
قیمت خودرو امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 22 اردیبهشت
قیمت خودرو در بازار امروز 9دی ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 10 خرداد
بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول قیمت‌ها
قیمت خودرو در بازار امروز 8 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 17 اردیبهشت ماه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۵ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۴۵ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۴ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005Zz5
tabnak.ir/005Zz5