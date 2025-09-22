وعده کوبنده سرلشکر موسوی به تهدید دشمنان!

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیرو‌های مسلح با تکیه بر شگفتانه‌های راهبردی آماده‌اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به‌موقع، قاطع پشیمان‌کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: دشمن در دفاع مقدس 12 روزه با قدرت نظامی و دفاعی بومی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و پاسخ کوبنده و متناسب نیروهای مسلح ایران ناکام ماند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در بخشی از این پیام آمده است: ایران نه‌تنها منفعل نمی‌ماند بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می‌کند.

سرلشکر موسوی در بخش دیگر از این پیام اظهار داشت: توسعه فناوری‌های نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقا قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه‌های راهبردی آماده‌اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به‌موقع، قاطع پشیمان‌کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.