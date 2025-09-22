En
جادوگری آقای "میم" در جهانی شدن عروسک لبوبو

درباره گزینه خبرساز و اثرگذار فضای مجازی و البته فضای واقعی، یعنی آقای "میم" چه می‌دانید؟
جادوگری آقای

میم‌ها در فضای مجازی، محتواهای فرهنگی یا طنزآمیزی هستند که به صورت تصاویر، ویدیوها یا متن‌های کوتاه از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت به سرعت پخش می‌شوند و اغلب برای انتقال ایده‌ها، انتقادها یا جوک‌های روزمره استفاده می‌گردند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این پدیده نقش مهمی در شکل‌گیری روندهای آنلاین، ارتباط جمعی و حتی تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای بیان نظرات عمل کند.

رازهایی درباره آقای

 شرکت سازنده عروسک لبوبو خبرسازترین عروسک‌ جهان در همین ماه‌های اخیر استفاده زیادی از ساخت و پرداخت انواع میم برای تبلیغش کرده است.

پادکست تولیدی نسل زد(z) تابناک با صدای مسیحا محمدی این بار به داستان "میم"ها ورود کرده است و از شیوه بهر‌ه‌برداری برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها از این ابزار نوین پرده برمی‌دارد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
دمتون گرم که لااقل شما بله فکر نسل زد هستید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خیلی نسل تنبل و پرادعا ولی کم مطالعه ای هستند نسل زد نه در ایران در همه دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
0
پاسخ
این حماقت مدرن و جنون مصرف گرایی است پولی که به سختی به دست میاد ثرف خرید آشغالهای بی ارزشی مثل آیفون میشه و امثالهم. فرق ایفون با گوشی های دیگه شاید ده درصد باشه کاراییش ولی پولش ده برابر. مثال زیاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
اساسا تبلیغ بازاریابی برندسازی و امثالهم برای فروختن محصولی به چند برابر ارزش واقعی یا فروختن محصولی کم ارزش و بی کاربرد است وگرنه محصول کاربردی کمتر نیازمند این دلقک بازیاس
