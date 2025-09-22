En
عکس: بارش برف در ایران؛ مستقیم از تابسنان به زمستان!

در زیر تصاویری از بارش برف تابستانی در آلوارسِ سرعین در اردبیل و همچنین روستای میاب مرند را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۲۴
457 بازدید

عکس: بارش برف در ایران؛ مستقیم از تابسنان به زمستان!

به گزارش تابناک، در حالی که در برخی از مناطق کشور همچنان دماهای بالای ۳۰ و ۴۰ درجه ثبت می‌شود، دما در برخی مناطق واقع در شمال غربی کشور کاهش شدید یافته به طوری که بارش‌ها به صورت برف بر زمین نشسته است.

در ادامه تصاویری از سپیدپوشی مناطقی در آذربایجان شرقی و اردبیل را مشاهده می‌کنید.

زمستان در نفس‌های آخر تابستان؛ بارش برف روستای میاب مرند در آذرباجان شرقی

آذربایجان شرقی / ورزقان
بارش زیبای برف در معدن مس سونگون

 

بارش برف تابستانی در آلوارسِ سرعین در اردبیل 
حذف فصل پاییز و ورود مستقیم از تابستان به زمستان!

 

هواشناسی کاهش دما سرمای هوا بارندگی بارش برف اردبیل آذربایجان غربی آذربایجان شرقی خبر فوری
tabnak.ir/005ZyO
