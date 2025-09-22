En
چراغ سبز آمریکا به رژیم اسرائیل درباره کرانه باختری

شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی گزارش داد که وزیر خارجه آمریکا به رژیم صهیونیستی چراغ سبزی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری نشان داده است.
چراغ سبز آمریکا به رژیم اسرائیل درباره کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی از یک منبع سیاسی نقل کرد که مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا به رژیم صهیونیستی چراغ سبزی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری نشان داده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از مسئولان اروپایی نقل کرد: اگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و کابینه‌اش برای الحاق کرانه باختری تلاش کنند، متحمل عواقب آن خواهند شد.

در همین راستا، هاآرتص به نقل از یک منبع در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: با افزایش اقدامات کشورها در به رسمیت شناختن فلسطین؛ ما برای احتمال تشدید تنش در کرانه باختری آماده می‌شویم.

در همین حال، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرد: اگر مجمع عمومی به صورت یک جانبه دست به اقداماتی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین بزند، ما گام‌های مشابهی را اتخاذ خواهیم کرد.

همزمان، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: من پیشنهادی را برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری در نشست بعدی کابینه مطرح خواهم کرد.

بن گویر گفت: اقدام انگلیس، کانادا و استرالیا در به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک پاداش برای قاتلان است و اقدامات متقابل فوری را می‌طلبد.

وی افزود: باید حاکمیت‌مان را هرچه سریعتر بر کرانه باختری اعمال کنیم و تشکیلات خودگردان را به صورت کامل نابود سازیم.

در همین خصوص، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت: روزهایی که انگلیس و کشورهای دیگر آینده ما را تعیین می‌کردند و دوران قیمومیت به سر آمده است. پاسخ ما به اقدام آنها در به رسمیت شناختن فلسطین این است که حاکمیت‌مان را بر کرانه باختری اعمال می‌کنیم. زمان این امر فرا رسیده است و این مسئله اکنون در دستان نتانیاهو است.

