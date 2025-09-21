پرتغال، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «پائولو رانگل»، وزیر خارجه پرتغال روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

در همین راستا، نماینده فلسطین در سازمان ملل گفت که به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی انگلیس تاریخی است.

وی گفت که شمار کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، در حال افزایش است.

پیش از این نیز، انگلیس، استرالیا و کانادا اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

اقدامات اخیر برخی کشورها در به رسمیت شناختن کشور فلسطین، با استقبال کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد.

از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ۱۵۳ کشور از زمان اعلام تاسیس کشور فلسطین در الجزائر در سال ۱۹۸۸، فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.