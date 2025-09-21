عراقچی راهی نیویورک شد

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عزیمت «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد.

به گفته بقائی، عراقچی در راس هیاتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند.

عراقچی در این سفر ضمن همراهی با رئیس‌جمهور محترم در نشست‌ سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت کرده و مواضع و دیدگاه‌های کشورمان را تببین خواهد کرد.

دیدار با همتایان از کشورهای مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد.