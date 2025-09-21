En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی راهی نیویورک شد

وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در مباحث اجلاس سالانه سازمان ملل متحد راهی نیویورک شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۸۰
| |
1791 بازدید
|
۲

عراقچی راهی نیویورک شد

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از عزیمت «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به آمریکا برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد خبر داد.

به گفته بقائی، عراقچی در راس هیاتی دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند.

عراقچی در این سفر ضمن همراهی با رئیس‌جمهور محترم در نشست‌ سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، در جلسات مختلف مرتبط با موضوعات دستور کار سازمان ملل مشارکت کرده و مواضع و دیدگاه‌های کشورمان را تببین خواهد کرد. 

دیدار با همتایان از کشورهای مختلف و رایزنی پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در دستور کار این سفر دیپلماتیک قرار دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا نیویورک سازمان ملل مسعود پزشکیان خبر فوری
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان سه شنبه نیویورک می‌رود
ترامپ به سراغ طالبان رفت
هرچه رابطه ایران و آمریکا تقویت شود، روسیه بیشتر نگران می‌شود
آیا پزشکیان مستقیم با ترامپ دیدار خواهد داشت؟
عکس: دیدارهای نخستین روز سفر عراقچی به نیویورک
«عراقچی» عازم نیویورک شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
بلاخره کجا میره؟
اروپا؟
نیویورک؟
چین؟
خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
سفرهای پرهزینه و لاکچری اما بی فایده!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تصاویر دستفروشی پیام احمدی که امروز نایب قهرمان جهان شد
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۳ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005Zxg
tabnak.ir/005Zxg