اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
1088
1088
بازدید
پ
قیمت ارز و طلا در بازار تهران
کد خبر:
۱۳۲۹۸۳۴
تاریخ انتشار:
۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۵
21 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۹۸۳۴
|
۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۵
21 September 2025
|
1088
بازدید
1088
بازدید
برچسب ها
قیمت طلا
سکه
بازار
اطلاعیهی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفیزاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
تحویل فیزیکی سکه آغاز شد
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبضهای برق شگفت زدهتان کرد؟
افزایش شدید داشته
افزایش قابل قبول داشته
افزایش چشمگیری نداشته
الی گشت
آخرین اخبار
مرگ زن ۲۷ ساله در نازیآباد بر اثر عمل زیبایی بینی
ممنوعیت حضور اسرائیل در نمایشگاه گردشگری ایتالیا
هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است
پاسخ محمود واعظی به مخالفان برجام
تصویری از ساحل غزه در فاصله دو سال
قیمت ارز و طلا در بازار تهران
پشت پرده عزل یک مدیر نفتی/ خروج قانونی یا غیر قانونی؟
«عقابها» با جنگ شروع شد/«خب ما برای اینروزا ساخته شدیم دیگه!»
عاقبت مرتضی عقیلی مجوز نمایش گرفت
تصاویر بدون سانسور کلثوم اکبری قاتل سریالی
اعلام موضع صریح فرمانده جدید قرارگاه خاتمالانبیا
نرخ پیشنهادی گندم برای کشاورزان اعلام شد
حراج سکه برگزار میشود!
افشاگریِ فرمانآرا درباره دعوای پرویز صیاد و گوگوش!
فاششدن جزئیات مذاکرات محرمانه دمشق و تلآویو
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ثروت بیارزشی که پیرمرد برای نوههایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمهها لغو میشوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمیگردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانهها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمیبیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استانها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیهی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بیارزشی که پیرمرد برای نوههایش گذاشت
(۲۷۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
(۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
(۱۱۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
(۸۸ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخامها و نمایش شیعهستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان
(۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
(۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو
(۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
(۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
(۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
(۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
(۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
(۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمیگردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانهها نبود!
(۵۳ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟
(۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
(۵۰ نظر)
