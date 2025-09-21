En
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 30 شهریور

شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۰۵
| |
362 بازدید
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 30 شهریور

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با ریزش ۳۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۰۴ هزار واحد رسید.

