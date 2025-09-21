ضربه مهلک به پرسپولیس

در تست‌های پزشکی انجام شده در کشور امارات مشخص شد مدافع مدنظر باشگاه پرسپولیس در ناحیه مچ پای خود آسیب‌دیدگی دارد و به همین دلیل احتمال جذب او کاهش یافته است.

باشگاه پرسپولیس برای تقویت خود در پست دفاع چپ، از چند روز پیش مذاکرات متعددی با جمال لِویس مدافع ایرلندی پیشین تیم‌های نیوکاسل، نوریچ و واتفورد انجام داد و حتی توافقاتی نیز بر سر مبلغ قرارداد صورت گرفت، اما همه چیز منوط به انجام تست‌های پزشکی شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جمال لِویس طبق توافق با مدیران پرسپولیس قرار بود تست‌های ابتدایی را در امارات پشت سر بگذارد و سپس در صورت تأیید سلامت او، برای عقد قرارداد و انجام تست‌های نهایی راهی تهران شود، اما ظاهراً در این زمینه مشکلاتی پیش آمده است.

طبق شنیده‌ها در تست‌های پزشکی ابتدایی که جمال لویس در کشور امارات پشت سر گذاشته، مشخص شده است که این بازیکن از ناحیه مچ پای چپ خود دچار مشکل و مصدومیت است و به همین دلیل احتمالاً جذب این بازیکن توسط پرسپولیس منتفی خواهد شد.

یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس با تأیید این موضوع گفت: «جمال لویس چون در پست دفاع بازی می‌کند، احتمالاً نمی‌تواند با مصدومیتی که دارد کارایی زیادی در این پست داشته باشد. ضمن اینکه مبلغ توافق شده با او نیز بسیار زیاد بود و با توجه به مصدومیت وی از ناحیه مچ پا، به نظر می‌رسد جذب این بازیکن چندان منطقی نباشد و احتمالاً حضور او در پرسپولیس منتفی خواهد بود».

باشگاه پرسپولیس که دو جای خالی در لیست بزرگسالان خود دارد، از چند وقت پیش دنبال جذب یک مدافع چپ و یک مهاجم خارجی است تا در رقابت نقل‌و‌انتقالاتی، از حریف دیرینه خود یعنی استقلال عقب نماند. عملکرد پُرنوسان پرسپولیس در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر نیز باعث شده است تا مدیران این باشگاه به وحید هاشمیان برای معرفی دو بازیکن خارجی تأکید کنند.

