قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴

قیمت سکه در بازار تهران اعلام شد.
قیمت جدید سکه امروز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ بررسی روند بازار سکه حاکی از آن است که سکه در کانال ۹۹ میلیون تومان قرار دارد.

ربع‌سکه میلیونی گران شد

در این میان،  بازار سکه در حالی وارد روز یک‌شنبه، سی‌ام شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۹ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۹ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان دیده می‌شود که ۵ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان گران شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده است که از افزایش ۵ میلیون و ۳۹۵ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه اما با افزایش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است.

ربع‌سکه هم با افزایش ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.

اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
