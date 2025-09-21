En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیک‌تاک زیر پرچم آمریکا؛ الگوریتم‌ها در کنترل و مالکیت عمدتاً آمریکایی‌ها

با نهایی شدن قرارداد جدید، بخش عمده کسب‌وکار تیک‌تاک در آمریکا به شرکت‌های آمریکایی واگذار می‌شود. این قرارداد شامل انتقال کنترل الگوریتم‌های این اپ محبوب چینی و بازآرایی هیئت‌مدیره به نفع آمریکا است.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۷۷
| |
317 بازدید
|
۱

تیک‌تاک زیر پرچم آمریکا؛ الگوریتم‌ها در کنترل و مالکیت عمدتاً آمریکایی‌ها

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از تک‌کرانچ، قرارداد تازه‌ای برای تعیین وضعیت تیک‌تاک در آمریکا در آستانه امضا قرار دارد. طبق این توافق، بخش اصلی فعالیت‌های تیک‌تاک در آمریکا – شامل زیرساخت، امنیت و الگوریتم‌های اختصاصی – تحت کنترل و مالکیت شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که همگی مستقر در ایالات متحده هستند.

«لیویت» یکی از مقام‌های مطلع در این باره اعلام کرد: از مجموع ۷ صندلی هیئت‌مدیره تیک‌تاک، ۶ صندلی به شرکت‌های آمریکایی اختصاص خواهد داشت. علاوه بر این، الگوریتم‌های این اپلیکیشن که یکی از دارایی‌های کلیدی آن محسوب می‌شوند، تحت کنترل مستقیم طرف آمریکایی قرار می‌گیرند.

او افزود: «در حال حاضر، همه جزئیات مورد توافق قرار گرفته و تنها امضای نهایی باقی مانده است. انتظار می‌رود این مرحله در چند روز آینده انجام شود.»

سرمایه‌گذاران اصلی چه کسانی هستند؟

بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اورکل (Oracle)، اندریسین هورویتز (Andreessen Horowitz) و سیلور لیک منیجمنت (Silver Lake Management) به عنوان سرمایه‌گذاران جدید وارد ساختار تیک‌تاک خواهند شد. در این میان، اورکل مسئولیت امنیت و ایمنی داده‌ها را برعهده خواهد گرفت.

وضعیت مالک فعلی چه می‌شود؟

شرکت چینی بایت‌دَنس (ByteDance) که تاکنون مالک اصلی تیک‌تاک بود، طبق توافق جدید کمتر از ۲۰٪ از سهام شرکت زیرمجموعه تیک‌تاک در آمریکا را در اختیار خواهد داشت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، پیش از این بارها با استناد به تهدیدهای امنیتی، به تیک‌تاک برای واگذاری کسب‌وکارش یا توقف فعالیت در آمریکا ضرب‌الاجل قانونی داده بود. اما اکنون اعلام کرده که رئیس‌جمهور چین نیز با این قرارداد موافقت کرده است و مسیر اجرای توافق هموار شده.

این تغییرات گسترده، گامی مهم در جهت حل تنش‌های فناوری بین آمریکا و چین و تلاش برای حفظ حضور تیک‌تاک در بازار آمریکا بدون تهدید امنیتی تلقی می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیک تاک آمریکا و چین فضای مجازی آمریکا چین
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
به همین سادگی

چین با اون همه قدرت، به جای احساس، به عقلش متکی شد.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۴۹ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۷۳ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۳ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zw1
tabnak.ir/005Zw1