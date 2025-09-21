با نهایی شدن قرارداد جدید، بخش عمده کسب‌وکار تیک‌تاک در آمریکا به شرکت‌های آمریکایی واگذار می‌شود. این قرارداد شامل انتقال کنترل الگوریتم‌های این اپ محبوب چینی و بازآرایی هیئت‌مدیره به نفع آمریکا است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از تک‌کرانچ، قرارداد تازه‌ای برای تعیین وضعیت تیک‌تاک در آمریکا در آستانه امضا قرار دارد. طبق این توافق، بخش اصلی فعالیت‌های تیک‌تاک در آمریکا – شامل زیرساخت، امنیت و الگوریتم‌های اختصاصی – تحت کنترل و مالکیت شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که همگی مستقر در ایالات متحده هستند.

«لیویت» یکی از مقام‌های مطلع در این باره اعلام کرد: از مجموع ۷ صندلی هیئت‌مدیره تیک‌تاک، ۶ صندلی به شرکت‌های آمریکایی اختصاص خواهد داشت. علاوه بر این، الگوریتم‌های این اپلیکیشن که یکی از دارایی‌های کلیدی آن محسوب می‌شوند، تحت کنترل مستقیم طرف آمریکایی قرار می‌گیرند.

او افزود: «در حال حاضر، همه جزئیات مورد توافق قرار گرفته و تنها امضای نهایی باقی مانده است. انتظار می‌رود این مرحله در چند روز آینده انجام شود.»

سرمایه‌گذاران اصلی چه کسانی هستند؟

بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اورکل (Oracle)، اندریسین هورویتز (Andreessen Horowitz) و سیلور لیک منیجمنت (Silver Lake Management) به عنوان سرمایه‌گذاران جدید وارد ساختار تیک‌تاک خواهند شد. در این میان، اورکل مسئولیت امنیت و ایمنی داده‌ها را برعهده خواهد گرفت.

وضعیت مالک فعلی چه می‌شود؟

شرکت چینی بایت‌دَنس (ByteDance) که تاکنون مالک اصلی تیک‌تاک بود، طبق توافق جدید کمتر از ۲۰٪ از سهام شرکت زیرمجموعه تیک‌تاک در آمریکا را در اختیار خواهد داشت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، پیش از این بارها با استناد به تهدیدهای امنیتی، به تیک‌تاک برای واگذاری کسب‌وکارش یا توقف فعالیت در آمریکا ضرب‌الاجل قانونی داده بود. اما اکنون اعلام کرده که رئیس‌جمهور چین نیز با این قرارداد موافقت کرده است و مسیر اجرای توافق هموار شده.

این تغییرات گسترده، گامی مهم در جهت حل تنش‌های فناوری بین آمریکا و چین و تلاش برای حفظ حضور تیک‌تاک در بازار آمریکا بدون تهدید امنیتی تلقی می‌شود.