داستان ورود ۵٠ فروند هواپیما به کشور چیست؟!

فروردین‌ماه امسال، یکی از مدیران هلدینگ «دات وان» وابسته به بابک زنجانی اعلام کرده بود که این شرکت موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین شده و قصد دارد ۳۲ فروند هواپیما به ناوگان کشور اضافه کند.

شرکت هواپیمایی «دات وان» که منتسب به بابک زنجانی است؛ وعده راه‌اندازی با ۵٠ فروند هواپیما را داده بود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ با پایان یافتن شهریورماه، وعده ورود نخستین هواپیمای شرکت هواپیمایی «دات وان» به ناوگان هوایی کشور، محقق نشد. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری به‌صراحت اعلام کرده شرکت دات وان هنوز هیچ مجوز بهره‌برداری عملیاتی دریافت نکرده و تاکنون هیچ هواپیمایی از این ایرلاین وارد کشور نشده است.

فروردین‌ماه امسال، یکی از مدیران هلدینگ «دات وان» وابسته به بابک زنجانی اعلام کرده بود که این شرکت موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین شده و قصد دارد ۳۲ فروند هواپیما به ناوگان کشور اضافه کند. بر اساس این وعده، قرار بود اولین هواپیما تا پایان اردیبهشت وارد کشور شود.

سیدحمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در حالی که از چند ماه گذشته گفته شد شرکت هواپیمایی «دات وان» با ٣٠ الی ۵٠ فروند راه‌اندازی می‌شود اما تا کنون هیچ هواپیمایی وارد نشده است.

دلیل افزایش تقاضا برای راه اندازی شرکت هواپیمایی

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور درباره علت افزایش تقاضا برای راه اندازی شرکت هواپیمایی در کشورمان؛ در حالیکه فعالان این صنعت مدعی هستند ایرلان‌داری به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها زیان‌ده است، اظهار داشت: فضای اقتصادی و سیاست‌های کلان کلی کشور و همچنین محدودیت‌هایی که دنیا علیه ایران اعمال کرده، اکوسیستمی را شکل داده که در برخی از صنایع تقاضا بیشتر باشد.در حال حاضر، فرد یا شرکتی که بتواند با لیزینگ هواپیما بخرد یا ناوگانی را اجاره به شرط تملیک کند، وجود ندارد. بنابراین تنها روش جذب خرده سرمایه‌ها در این صنعت همین روش است که امروز شاهد آن هستیم. از سوی دیگر در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و بازار جذابی مانند بورس و بازار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاران و مردم تجریه خوبی نبود. حالا در همین شرایط اقتصادی کشور سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید دو فروند هواپیما در این صنعت فعالیت داشته باشد و دولت هم از این مدل سرمایه گذاری استقبال می‌کند.

تاکسی بابک زنجانی به کجا رسید؟

بابک زنجانی علاوه بر صنعت هوایی، مدتی است که وارد حمل و نقل عمومی شهری نیز شده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز اعلام کرده است که پلتفرم تاکسی اینترنتی شهرزاد و تاکسی‌های بابک زنجانی مجوز ندارند و همچنین، گفته بود که این پلتفرم‌ها در صورت فعالیت، از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اخطار پلمب دریافت می‌کنند.

