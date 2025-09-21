En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

داستان ورود ۵٠ فروند هواپیما به کشور چیست؟!

فروردین‌ماه امسال، یکی از مدیران هلدینگ «دات وان» وابسته به بابک زنجانی اعلام کرده بود که این شرکت موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین شده و قصد دارد ۳۲ فروند هواپیما به ناوگان کشور اضافه کند.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۶۴
| |
956 بازدید
|
۱
داستان ورود ۵٠ فروند هواپیما به کشور چیست؟!

شرکت هواپیمایی «دات وان» که منتسب به بابک زنجانی است؛ وعده راه‌اندازی با ۵٠ فروند هواپیما را داده بود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ با پایان یافتن شهریورماه، وعده ورود نخستین هواپیمای شرکت هواپیمایی «دات وان» به ناوگان هوایی کشور، محقق نشد. این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری به‌صراحت اعلام کرده شرکت دات وان هنوز هیچ مجوز بهره‌برداری عملیاتی دریافت نکرده و تاکنون هیچ هواپیمایی از این ایرلاین وارد کشور نشده است.

 فروردین‌ماه امسال، یکی از مدیران هلدینگ «دات وان» وابسته به بابک زنجانی اعلام کرده بود که این شرکت موفق به دریافت مجوز راه‌اندازی ایرلاین شده و قصد دارد ۳۲ فروند هواپیما به ناوگان کشور اضافه کند. بر اساس این وعده، قرار بود اولین هواپیما تا پایان اردیبهشت وارد کشور شود. 

سیدحمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در حالی که از چند ماه گذشته گفته شد شرکت هواپیمایی «دات وان» با ٣٠ الی ۵٠ فروند راه‌اندازی می‌شود اما تا کنون هیچ هواپیمایی وارد نشده است.

دلیل افزایش تقاضا برای راه اندازی شرکت هواپیمایی

 معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشور درباره علت افزایش تقاضا برای راه اندازی شرکت هواپیمایی در کشورمان؛ در حالیکه فعالان این صنعت مدعی هستند ایرلان‌داری به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها زیان‌ده است، اظهار داشت: فضای اقتصادی و سیاست‌های کلان کلی کشور و همچنین محدودیت‌هایی که دنیا علیه ایران اعمال کرده، اکوسیستمی را شکل داده که در برخی از صنایع تقاضا بیشتر باشد.در حال حاضر، فرد یا شرکتی که بتواند با لیزینگ هواپیما بخرد یا ناوگانی را اجاره به شرط تملیک کند، وجود ندارد. بنابراین تنها روش جذب خرده سرمایه‌ها در این صنعت همین روش است که امروز شاهد آن هستیم. از سوی دیگر در حال حاضر در فضای اقتصادی کشور فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و بازار جذابی مانند بورس و بازار سرمایه هم برای سرمایه‌گذاران و مردم تجریه خوبی نبود. حالا در همین شرایط اقتصادی کشور سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید دو فروند هواپیما در این صنعت فعالیت داشته باشد و دولت هم از این مدل سرمایه گذاری استقبال می‌کند.

تاکسی بابک زنجانی به کجا رسید؟

بابک زنجانی علاوه بر صنعت هوایی، مدتی است که وارد حمل و نقل عمومی شهری نیز شده است. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز اعلام کرده است که پلتفرم تاکسی اینترنتی شهرزاد و تاکسی‌های بابک زنجانی مجوز ندارند و همچنین، گفته بود که این پلتفرم‌ها در صورت فعالیت، از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اخطار پلمب دریافت می‌کنند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تاکسی بابک زنجانی فساد رانت فساد اقتصادی خرید تاکسی
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرونده زنجانی بدون هیچ خط‌قرمزی رسیدگی شود
اخلال شرکت سرمایه گذاری اهداف در تامین منافع ۵۶ میلیون سهامدار
ضربه وزارت اطلاعات به باند فساد اقتصادی در گمرک
اطلاعات: شاسی بلند بهانه است؛ رانت عظیم نشانه است!
بدهی زنجانی در پایان مهلت یک ماهه پرداخت نشد
بابك زنجاني محصول كار دولتمردان گذشته بود
محاکمه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین وی
گلوگاه فساد اقتصادی در ایران چیست؟
جذابيت رانت و فساد اقتصاد ايران براي خارجي‌ها
بابک زنجانی خبرنگاران را تهدید کرد
حلقه‌هاي ياران بابك زنجاني چه كساني هستند؟
تهیه گزارش از علل فساد بابک زنجانی
کاسبی بزرگ در سینمای ایران در سایه عدم شفافیت
ده بابک زنجانی دیگر در نفت وجود دارد
پاي ۴ وزير احمدي‌نژاد در پرونده زنجانی گیر است
مواجهه علمی با پدیده فساد بر اساس متدلوژی مدیریت بیماری
پورمحمدی: زنجانی توانسته با بیرون ارتباط بگیرد
زنجاني «17 ميليارد دلار» پول جابجا كرد
شبح يقه سفيدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت
خطرناک‌تر از جزايري‌ها، مه‌آفريدها و زنجاني‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
خلاصه اینکه به امثال بابک زنجانی ها به هیچ عنوان اچازه نمیدیم کار بکنند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۳۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zvo
tabnak.ir/005Zvo