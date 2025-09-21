براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران شاهد کاهش چهار درجه ای دمای هوای تهران از روز جمعه تا دوشنبه خواهیم بود و احتمال رگبار باران در ارتفاعات برای روز شنبه و یکشنبه وجود دارد.

به گزارش تابناک به نورنیوز؛ براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران برای سه روز آینده وضعیت جوی پایتخت را عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود، اما احتمال وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق وجود دارد.

این پیش‌بینی، که بر پایه تحلیل الگو‌های همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی تهیه شده، نشان‌دهنده تغییرات دمایی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات است.

بر اساس این گزارش، آسمان استان تهران طی این دوره صاف تا کمی ابری خواهد بود، با افزایش وزش باد در ساعات بعدازظهر. در ارتفاعات، گاهی بارش‌های پراکنده انتظار می‌رود.

همچنین، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۸ چهارشنبه ۲۶ شهریور در بخش‌های جنوبی و غربی استان تهران، به ویژه در ساعات عصر و شب روز‌های جمعه و شنبه وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود، که گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه خواهد بود.

این شرایط می‌تواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید موقت شود، که برای ساکنان این مناطق و رانندگان جاده‌ای چالش‌برانگیز خواهد بود.

اداره هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرده که روز شنبه و یکشنبه در ارتفاعات این استان افزایش ابر و گاهی رگبار باران رخ خواهد داد.

از نظر دمایی، روز جمعه افزایش نسبی دما مورد انتظار است، اما از روز شنبه کاهش نسبتاً محسوس دما آغاز می‌شود، که می‌تواند به خنک‌تر شدن هوا تا چهار درجه در پایتخت منجر شود.