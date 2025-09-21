ساعت جدید کاری ادارات و بانک ها از اول مهرماه

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات بازگشت ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک ها به حالت قبل از اول مهر، ساعت آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعت کار فعلی ادارات دولتی از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: ساعت کاری ادارات به حالت قبل بازخواهد گشت و بر این اساس، ساعت فعالیت واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت 6:30، واحد‌های صنعتی از ساعت 7:00، واحد‌های ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور از 7:00 تا 9:00 و استانی از ساعت 7:00 خواهد بود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساعت آغاز فعالیت مدارس را در مقطع دبیرستان از ساعت 7:30 و در مقطع ابتدایی از ساعت 8:00 اعلام و تاکید کرد: مدارس باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.

رفیع‌زاده، برنامه آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت 7:30 اعلام کرد و گفت که حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر از آغاز به کار شعب و دفاتر الزامی است.