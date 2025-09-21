En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساعت جدید کاری ادارات و بانک ها از اول مهرماه

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات بازگشت ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک ها به حالت قبل از اول مهر، ساعت آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۶۱
| |
1641 بازدید
|
۳
ساعت جدید کاری ادارات و بانک ها از اول مهرماه

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به جزئیات بازگشت ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک ها به حالت قبل از اول مهر، ساعت آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعت کار فعلی ادارات دولتی از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: ساعت کاری ادارات به حالت قبل بازخواهد گشت و بر این اساس، ساعت فعالیت واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت 6:30، واحد‌های صنعتی از ساعت 7:00، واحد‌های ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور از 7:00 تا 9:00 و استانی از ساعت 7:00 خواهد بود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساعت آغاز فعالیت مدارس را در مقطع دبیرستان از ساعت 7:30 و در مقطع ابتدایی از ساعت 8:00 اعلام و تاکید کرد: مدارس باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.

رفیع‌زاده، برنامه آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت 7:30 اعلام کرد و گفت که حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر از آغاز به کار شعب و دفاتر الزامی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ساعات کاری بانک ها بانک مرکزی ساعات کار بانک ها خبر فوری اول مهر ساعت کاری بانک ها
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساعت کاری بانک‌ها در اسفند ماه اعلام شد
جزئیات تعطیلی بانک‌ها اعلام شد
در توزیع پول در کشور هیچ مشکلی وجود ندارد
بخشنامه مهم بانک مرکزی به بانک‌ها
اعلام حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک
تصمیمات بانک مرکزی علیه بنگاه‌داری بانک‌ها
بانکها سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ تعطیل هستند؟
نحوه ساعات کاری بانک‌ها تا ۱۵ فروردین+جزییات
ابلاغ آیین‌نامه پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها
تغییر ساعت کاری بانک‌ها از شنبه
ساعات کاری جدید بانک‌ها تا ۱۵ شهریور اعلام شد
جزئیات وام خُرد پرداختی بانک‌ها اعلام شد
مجوز انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی ابلاغ شد
عدم تغییر سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها
رتبه بندی بانک‌ها براساس بیش از ۴۰ شاخص
بانک‌ها ۳ ماهه چقدر وام دادند؟
ساعت کار بانک‌های خصوصی تغییر کرد
درخواست همتی از بانک‌ها
آغاز عزل روسای شعب متخلف از نرخ سود بانکی
ابلاغ نرخ‌ جدید سود بانکی به مدیران عامل بانک‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
ساعت شروع را گفته ساعت پایان کار رو نگفته.ادارات تا ساعت چندبازند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
اینا اینجورین دیگه. همه چیو شروع میکنن و کلنگشو میزنن ولی پایانش مشخص نیست. خخخخخخخخخخخخخخ
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
3
پاسخ
یهو از اول مهر تمام مشکلات برق و انرژی کشور از بین رفت ؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۳۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۰ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۲ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005Zvl
tabnak.ir/005Zvl